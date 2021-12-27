动画《雪鹰领主》第三季热血开播 圣级强者回归秒杀恶魔

12月27日，由企鹅影视出品，米粒影业制作的《雪鹰领主》动画第三季在腾讯视频独家上线，首播两集即带来激爽高燃剧情，东域行省人魔大战热血来袭，雪鹰靖秋高甜撒糖不断，雪鹰突破圣级超凡振奋人心，与此同时，新的危险一触即发……本季制作水准也全面飙升，更为精美的人物建模、更为精细的微表情捕捉带来更身临其境的追番体验，引发观众热烈霸屏！







经典归来点燃寒冬，续写异世界热血传奇

动画《雪鹰领主》改编自阅文集团白金作家我吃西红柿的同名热门小说，讲述了异界大陆的主角东伯雪鹰为了守护家人努力修炼成为超凡并一路战至最强的故事。动画开播以来，每一季都在凛冬12月与观众如约相见，今年也不例外，自12月27日起，第三季将在半年内持续更新第53-78集精彩故事，相信26集的超大“半年番”体量会带给观众一场酣畅淋湿的饕餮盛宴。

前两季动画中，东伯雪鹰一路过关斩将，在修炼自我与保护家人的过程中不断突破境界，而在第二季结尾，一行人在东域行省与恶魔大战，灵淑师姐战死，救援来迟的东伯雪鹰暗暗发誓：“总有一天，我会让恶魔付出代价”！第三季的故事就在这千钧一发的气氛中铺陈开来，恶魔屡次声东击西，偷袭人类世界，就在众超凡以为大胜之时，雪鹰却察觉出不对，并与陈宫主秘密计划暗渡陈仓，表面解散超凡团队，实则安排众人潜入五座行省排查恶魔踪迹，引出内奸魔神，而一心想参与计划的雪鹰最终在陈宫主的劝导下决定闭关潜心修炼，终于突破圣级超凡，前往仪水城寻找魔神，迎接更大的挑战……





三年中，观众见证了东伯雪鹰的一路成长，从第一季开始，他为救父母而练成“枪魔”，为保护弟弟而不顾自身安危，为守护夏族而一人独当一支军队……命运带给他和身边人接踵而至的危机，也让他在一次次磨炼中飞速强大起来，因此我们才能见到第三季中刚开篇就突破了圣级超凡的东伯雪鹰。本季除了高燃的剧情推进和励志的人物进阶之外，最令观众惊喜的是，刚播出两集，雪鹰就带着靖秋去雪石城堡见了父母，还被墨阳瑜暗示结婚，让人不禁想到PV中雪鹰那一句“靖秋是我的命定之人”，撒糖不断！有观众大胆猜测：“我嗑到真的了！感觉这一季雪鹰和靖秋就会修成正果！”

美型建模优化升级，传递玄幻武侠精神内核

国产动画《雪鹰领主》面世已经三年，前两季均受到了许多观众的喜爱，这一季，在继续呈现精彩故事的基础上，团队在制作水准和技术层面上也愈发精益求精，精心打磨每一帧画面，打造全新升级的视觉观感。首播两集中，东伯雪鹰面对恶魔阴谋时的皱眉沉思、在池丘白处得知陈宫主与长老们产生分歧时的异样神色、邀请靖秋回雪鹰领时的温柔眼神、踏入魔神会的霸气表情……人物的每一种情绪都通过面部微表情的捕捉和刻画十分生动、精确地传递给了观众。除此之外，第三季动画中更加逼真细腻的美型建模、顺滑流畅的打斗动作、恢弘壮阔的特效场景、全方位多角度的分镜处理等，都带给观众身临其境的追番体验。有老观众现身说法：“雪鹰这一季的建模情绪表达好到位！一颦一笑一怒都更有血有肉，有内味儿了”、“人物表情转换过于灵动流畅，这一季的制作水平疯狂升级啊”，也有新观众一秒入坑：“这打斗特效画面引起舒适！火速去补前两季了”！

作为一部异世界题材的国产动画，《雪鹰领主》将东方玄幻实力等级制度与西方玄幻元素进行融合，碰撞出了不可磨灭的玄幻武侠魅力。主角东伯雪鹰在一路刻苦修炼和挨打中成长起来，他的故事告诉观众，人生没有开挂，只有夜以继日的勤奋修炼才能变强；而动画所传递的全人类不放弃一丝希望，和命运顽强斗争的精神也一如既往感染着每一位观众。在中国动画诞生100周年之际，《雪鹰领主》动画第三季将在传承与创新之中，把这份正能量延续下去。





动画《雪鹰领主》第三季已于今日在腾讯视频全网独播，每周一10:00更新1集，VIP抢先看1集，这个冬天，和东伯雪鹰一起热血升级！