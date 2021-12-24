Hi, 请登录

动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘

业内 狼小狼 2021年12月24日 15:11

 

动画电影《追梦少年》即将于1月8日全国上映，1月1日-1月3日全国点映，影片在香港动漫展上被评为A级，在制作上绝对能令观众眼前一亮，同时在影片中，搞笑与温情交错出现，使得电影情感充沛，情节丰富。提前揭秘影片（ 四）大看点，解锁影片高能剧情。

动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘 业内 第1张

看点一：情节跌宕起伏，情感充沛有力。

电影《追梦少年》讲述了曾经的明星足球运动员罗纳德因踢球严重受伤而退役，退役后经营一家德记海鲜店，遭遇中年危机，生活日渐窘迫。而三个小孩罗可可、罗杰、罗雄不仅继承了父亲优秀的运动细胞，且希望参与足球比赛改变家里的困境，但父亲曾经踢球严重受伤的事情，让他不想子女经历这一切，在这过程中父子发生种种矛盾与摩擦的故事。在《追梦少年》中，我们不仅能看到真实刻画的角色形象，还能体验到剧情跌宕起伏的情感变化。随着三个孩子对梦想的执着追求，父亲与子女之前的亲情不断的展开，温暖的故事治愈人心。

动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘 业内 第2张

看点二：家庭亲情，父子情深，催人泪下。

电影《追梦少年》描述了三位少年追求足球梦想的故事，同时描述了父子亲情，当父亲和孩子的梦想不一致的时候，亲情与青春期叛逆之间产生了冲突，作为父母应该如何正确引导孩子；而当父亲遭遇巨大危机，三个少年更是奋不顾身拼尽能力拯救自己的父亲，这种种的父子亲情是影片中最大的催泪神器，引发人们对亲情的思考。


动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘 业内 第3张

看点三：平凡少年的追梦之路，引人共鸣。

电影《追梦少年》中的三位少年执着追梦，在追求梦想的过程中，不断遇到挫折和困难，但不论面对多大的挑战，三位少年都不轻言放弃，最后通过自己的努力，终于战胜困难，绽放属于自己的光芒，每一个追梦人都能在主人公身上看到自己的影子，是一部有笑点、有泪点、有感动、有励志的好电影。

看点四：影片制作真实，贴近生活。

电影《追梦少年》的故事并不复杂，描述的是梦想与生活的碰撞，刻画的是所有追梦人不轻言放弃的形象，从影片背景可以看出，电影并非是天马行空，而是极具生活气息，所有的画面刻画的都十分细腻真实，贴近生活，大到足球场、街道，小到一碗面条、一件衣服，都有一种亲切感，同时辅以高科技手段展现未来城市，让三个少年的追梦之路，真实自然、贴近生活、百折不挠。

动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘 业内 第4张

合家欢电影《追梦少年》将在1月1日-1月3日开启全国超前点映，陪大朋友、小朋友们追逐梦想，暖心跨年。

视频欣赏：
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyOTExMTAwMA==.html

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论