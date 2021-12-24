动画电影《追梦少年》超前点映开启-（四）大看点提前揭秘

动画电影《追梦少年》即将于1月8日全国上映，1月1日-1月3日全国点映，影片在香港动漫展上被评为A级，在制作上绝对能令观众眼前一亮，同时在影片中，搞笑与温情交错出现，使得电影情感充沛，情节丰富。提前揭秘影片（ 四）大看点，解锁影片高能剧情。



看点一：情节跌宕起伏，情感充沛有力。

电影《追梦少年》讲述了曾经的明星足球运动员罗纳德因踢球严重受伤而退役，退役后经营一家德记海鲜店，遭遇中年危机，生活日渐窘迫。而三个小孩罗可可、罗杰、罗雄不仅继承了父亲优秀的运动细胞，且希望参与足球比赛改变家里的困境，但父亲曾经踢球严重受伤的事情，让他不想子女经历这一切，在这过程中父子发生种种矛盾与摩擦的故事。在《追梦少年》中，我们不仅能看到真实刻画的角色形象，还能体验到剧情跌宕起伏的情感变化。随着三个孩子对梦想的执着追求，父亲与子女之前的亲情不断的展开，温暖的故事治愈人心。

看点二：家庭亲情，父子情深，催人泪下。

电影《追梦少年》描述了三位少年追求足球梦想的故事，同时描述了父子亲情，当父亲和孩子的梦想不一致的时候，亲情与青春期叛逆之间产生了冲突，作为父母应该如何正确引导孩子；而当父亲遭遇巨大危机，三个少年更是奋不顾身拼尽能力拯救自己的父亲，这种种的父子亲情是影片中最大的催泪神器，引发人们对亲情的思考。





看点三：平凡少年的追梦之路，引人共鸣。

电影《追梦少年》中的三位少年执着追梦，在追求梦想的过程中，不断遇到挫折和困难，但不论面对多大的挑战，三位少年都不轻言放弃，最后通过自己的努力，终于战胜困难，绽放属于自己的光芒，每一个追梦人都能在主人公身上看到自己的影子，是一部有笑点、有泪点、有感动、有励志的好电影。

看点四：影片制作真实，贴近生活。

电影《追梦少年》的故事并不复杂，描述的是梦想与生活的碰撞，刻画的是所有追梦人不轻言放弃的形象，从影片背景可以看出，电影并非是天马行空，而是极具生活气息，所有的画面刻画的都十分细腻真实，贴近生活，大到足球场、街道，小到一碗面条、一件衣服，都有一种亲切感，同时辅以高科技手段展现未来城市，让三个少年的追梦之路，真实自然、贴近生活、百折不挠。

合家欢电影《追梦少年》将在1月1日-1月3日开启全国超前点映，陪大朋友、小朋友们追逐梦想，暖心跨年。

视频欣赏：

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