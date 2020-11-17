2020第十三届厦门国际动漫节完美收官，“金海豚奖”揭晓，多项优质项目落地

11月11日-11月13日，由厦门市政府主办、厦门信息集团承办的2020年第十三届厦门国际动漫节在厦门举行。“金海豚奖”动漫作品大赛评选揭晓；来自产业界、学界的代表及动漫创作者共赴“鹭岛动漫之约”，围绕动漫创作和运营的热点、焦点畅所欲言。智慧火花在交流中碰撞，合作机会在沟通中萌发，为厦门动漫游戏产业发展注入新的活力。 主要活动包括“金海豚奖”作品大赛颁奖仪式、动漫节产业项目签约、“金海豚之夜”交流会、聚焦厦门·动画赏片会、动画电影论坛、“金海豚”游戏开发大赛作品赏析对接会暨颁奖仪式、游戏产业研讨论坛等。包括国际动画协会（ASIFA)中国代表处项目、融创未来文化娱乐（北京）有限公司东南区网剧创作运营中心在内的8个产业项目签约落地厦门，并有14个动漫领域合作项目成功“牵手”。







集结原创力量 分享“金海豚”喜悦





备受关注的动漫节“金海豚奖”12日揭晓。《直立象传说》拿下最佳影视动画长片金奖，知名的国产动画片《大理寺日志》获得最佳系列动画片金奖；最佳剧情漫画金奖由《寻药》摘得。





本届“金海豚奖”大赛共设13个综合奖项（8个动画类奖项，5个漫画类奖项）和3个单项奖，总奖金达230万元。自7月启动征集以来，共收到来自全球43个国家和地区的2916部参赛作品，其中境内作品2672部，境外作品244部。





评审环节，组委会邀请24位境内外行业大咖组成评审委员会，采用专门评审软件进行初评、终评，并专门为境外评委搭建线上评审系统，同时在厦门、北京和多伦多三地设立服务站点，为评审工作和国际交流保驾护航。

￼“金海豚奖”颁奖仪式现场

杭州蒸汽工场文化创意有限公司的作品《SOY源梦记》凭借深厚的导演、美术功力，获得本届“金海豚奖”最佳应用动画金奖，此前，该公司的作品也曾在“金海豚奖”上摘得金奖。公司创始人成伟芳说，两度参与“金海豚奖”，感触最大的是奖项的公信力和厦门市对动漫节的大力支持。“‘金海豚奖’已经举办十三届了，十三年来的坚持，足以体现奖项的含金量。”





除了集结原创力量，将“金海豚奖”入围作品创作者请来现场分享喜悦，动漫节还为有需求的创作者搭建展示平台。会场外，憨态可掬的南京本土动漫IP阿槑展位就引来不少关注的目光。阿槑由南京玲珑天文化发展有限公司创作，该公司的绘本作品《向着光亮那方》摘得本届“金海豚奖”最佳绘本金奖。“通过动漫节我结识了不少年轻创作者，接下来我们将一起探讨产业化运营方面的思路。”南京玲珑天文化发展有限公司总经理李红萍说。





做实市场对接，“一线牵”促进“云洽谈”









厦门国际动漫节自创办起就紧扣产业主轴，为产业链各方搭台助跑。今年的动漫节集聚头部平台企业、资本、发行、授权、制片等动漫游戏产业链上下游的代表，打造专业高效的产业交流合作平台，推动招大引强、招才引智，助力动漫游戏产业提质升级。





一大亮点是，本届动漫节特别增设动漫商务大会线上平台，即使身处千里之外，也能通过一根网线实现“云端参会”。在这个线上平台，寻求合作的企业可在平台上发布需求信息。 在疫情防控的背景下确保国际化的市场对接“不断线”，今年的东盟动漫游戏产业论坛邀请海外动漫大咖通过“云端”分享交流，来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家的嘉宾共同探讨新趋势、新商机，并为我国动漫游戏从业者“出海”东盟国家架设对接桥梁。

￼东盟国家动漫游戏产业的代表通过线上平台“云端参会”

一批动漫游戏领域优质项目 落地厦门软件园三期





紧扣“抓招商、促发展”，今年动漫节的产业合作项目硕果累累。大会上，国际动画协会组织（ASIFA）中国代表处项目签约落地厦门。ASIFA是在联合国教科文组织（UNESCO)指导下的唯一的全球性国际动画组织，是全世界动画事业的推动者，也是世界主要动画节展和重要国际动画赛事的授权人。按计划，ASIFA在厦设立国际动画协会中国代表处，未来以此为中心开展国际动画协会在华业务，对接国际动画行业资源。





融创未来文化娱乐（北京）有限公司东南区网剧创作运营中心签约落地厦门软件园三期。据融创文化集团IP投资与运营部总经理周鑫介绍，公司将以厦门为主体打造儿童动画系列剧基地，并发挥厦门区位、资源和市场优势，推动作品走向国际化。“此前我们也在全国多个城市做了调研，几经比较后发现厦门拥有良好的动画产业土壤，政府支持力度大，相关配套也较为完善。”

著名影视动画设备的供应服务商——北京迪生数字娱乐科技股份有限公司是最早将三维动画技术引入国内的公司，迄今已有31年发展历史。早在2006年，迪生就为软件园二期公共技术服务平台提供技术支持。昨日大会上，迪生与厦门“再续前缘”，签约入驻厦门软件园三期，建立集虚拟现实、增强现实等设备于一体的公共服务平台，为我市创业者提供软硬件创业空间及创投孵化服务。





此外，北京展心展力信息科技有限公司南方区域总部项目、上海菲浦文化传播有限公司东南总部项目、上海埃甫奕技网络科技有限公司电竞运营服务中心项目、上海益世界信息技术集团有限公司南方游戏出口基地项目、厦门泡鲸网络科技有限公司数字出口基地项目也于昨日签约落户厦门软件园三期。





项目入驻软件园三期的背后，亦凸显软件园三期的吸引力。作为厦门市跨岛发展的重要载体和软件信息服务业的主要承载地，软件园三期着力打造产、城、人融合的生态圈，推动要素集成，形成产业集聚。





【印象动漫节】

钦佩厦门政府对专业的尊重





国际动画协会（ASIFA）副主席李中秋





很荣幸从首届厦门国际动漫节开始就参与动漫节的合作，也见证了厦门国际动漫节和中国动漫产业的稳步发展。感谢厦门市政府十三年来一如既往的支持举办金海豚动画漫画作品大赛，更钦佩厦门政府对专业的尊重，保证了金海豚大赛评审的独立性和专业性。





大赛从设立之初就严格按照ASIFA的严格标准，并通过国际动画协会体系，向全世界征集优秀作品。目前已经成为中国作品数量最多、奖金总额最高、评审标准最严、国际影响力最大的动漫作品大赛。金海豚大赛的参赛作者中，既有获得奥斯卡、昂西、广岛、萨格勒布等顶级国际大赛奖项的作者，也有从金海豚大赛为起点脱颖而出，继而成长为中国优秀动画导演的新生力量。如去年创造中国动画电影票房历史记录的《哪吒》导演饺子，就是首先在金海豚大赛中被我们的评委慧眼识珠，获得金海豚奖而一举成名的。





【观点】

动画电影票房不一定有天花板





《大圣归来》制片人刘志江





一个优秀的作品必然是集体智慧的结晶，比如做一些小范围的点映，根据观众的想法、建议来修改，确保有泪点、笑点。未来我觉得做动画市场很大，真人电影票房有天花板，但是动画电影不一定有。去年《哪吒》50亿票房的成绩并非票房天花板，在我看来远远没有到顶，因为中国有14亿人口，喜欢看动画的人会越来越多。





海外动漫市场是巨大的蓝海市场





腾讯动漫总编辑黄英平





在过去几十年里，日本动漫为我们塑造了动漫标杆，而这几年，经过全行业的共同努力，国漫已经成为新一代年轻群体成长的情感陪伴。同时我们看到海外巨大的蓝海市场，在东南亚动漫市场尚存较大的市场空白，在北美、欧洲等发达国家用户有良好的付费习惯，年轻一代用户对互联网动漫也有极高的接受度，具有很好的市场拓展价值。





年轻力量涌现 国漫将迎来爆发式增长





快看漫画内容事业部总经理胡雯





一个新现象是，一些“00后”创作者开始登上创作舞台，甚至有的“出道即成名”。这帮年轻创作者成长于信息化时代，善于与读者建立紧密连接，且具有丰富的想象力、创作力。同时，科技赋能的各式工具、短视频等平台的兴起，也为创作提供了便利。随着前端年轻力量的不断涌现、后端商业链路的不断完善，我们坚信中国动漫接下来将迎来爆发式增长。