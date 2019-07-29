动画《Rifle is Beautiful》10月播出，主题曲信息公布

周六（7月27日），TV版动画《Rifle is Beautiful》在其官方网站公布了动画的主题曲信息，并确定动画将从10月13日起播出。





由动画四名主角的声优Machico、熊田茜音、南早纪和八卷安奈组成的偶像组合“Rifling4”将为动画演唱片头曲《Let’s go!ライフリング4!!!!》和片尾曲《夕焼けフレンズ》。片头曲CD将在10月23日发售，片尾曲CD将在11月6日发售。



动画将从10月13日23：00在东京MX和KBS京都播出，动画将在10月13日25：00在太阳电视台播出。BS11将从10月起深夜播出这部动画。



动画主要声优如下：



小仓光 cv Machico

涩泽泉水 cv 熊田茜音

姪滨艾莉卡 cv 南早纪

五十岚雪绪 cv 八卷安奈



主要制作人员：



原作：サルミアッキ

监督：高桥正典

系列构成・脚本：髙桥龍也

角色设计・総作画监督：向川原憲

道具设计・美术设计：石口十

美术监督：大西達朗

色彩设计：井上晶子

HOA：Tri-Slash

图像艺术：荒木宏文

摄影监督：染谷和正

动画制作：Studio 3Hz

协力：公益社团法人日本步枪射击协会、兴东电子株式会社、株式会社银座铳炮店、中央大附属高校





动画改编自サルミアッキ创作的同名四格漫画。漫画的第一话于2015年4月刊登在集英社网站“となりのヤングジャンプ”。集英社在2018年10月出版了漫画单行本第四卷。



故事的主角是高中一年级新生小仓光。进入高中后，她兴致冲冲地准备加入学校的射击部。然而，她们学校的射击部已经关闭了。于是，她决定和伙伴们一起重新建立射击部。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

