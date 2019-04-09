动画电影《海兽之子》公开预告宣传片 音乐将由久石让负责创作

五十嵐大介原作的漫画《海兽之子》即将改编为动画电影，官方日前公开了预告宣传片。动画由 渡边步执导，STUDIO4℃ 负责制作，音乐由久石让创作。

本作将会邀请到芦田爱菜、石桥阳彩、洼塚爱流等人参与配音演出。预计6月7日在日本上映。





《海兽之子》描述性格率直却火爆的少女琉花，因為使用暴力而不得不退出社团，在少了容身之处的漫长暑假中，琉花遇见了两名神秘的少年───海和空。海和空据说是儒艮养大的孩子，从婴儿时期就一直生活在海中，除了器官机能和常人有所不同外，他们似乎能接收到常人接收不到的、来自大海的讯息。另一方面，世界各地的水族馆频频发生鱼群消失的事件，而海和空所在的海边，却不断出现各种稀有的鱼类……？





【制作团队】

原作：五十嵐大介

监督：渡边歩

音乐：久石让

角色设定・总作画监督・演出：小西贤一

美术监督：木村真二

CGI 监督：秋本贤一郎

色彩设计：伊东美由树

音响监督：笠松広司

製作人 ：田中栄子

动画製作：STUDIO4℃

製 作：「海獣の子供」製作委员会

配 给：东宝映像事业部

【声优】

安海琉花：芦田爱菜

海：石桥阳彩

空：洼塚爱流

安海正明：稲垣吾郎

安海加奈子：苍井优

先生：渡边彻

デデ：富司纯子



