2019 ChinaJoy封面大赛第二周周优秀票选结果公布

2019 ChinaJoy封面大赛第二周周优秀获奖选手正式揭晓！在这场关于Cosplay的顶级盛宴，我们通过一幅幅作品，看到了参赛选手们对于Cosplay精益求精的执着！通过一次次票选，我们看到了国内动漫爱好者们对于二次元文化的热爱！让我们共同祝贺第二周获得周优秀称号的5名选手吧！

作品名称：《黑暗之魂3》法兰不死队

Coser：虹色贪吃羊

总投票数：1513票

评委点评：

微博动漫COO 孙斌：

这部作品在所能及的范围内还原了角色、场景、道具、服饰等，整体来说是个不错的作品。

百度app动漫频道主编 小克：

选取了主机游戏黑魂3作为cos题材，果然是属于男人的浪漫啊！作品本身在服装道具制作方面就看的出下了很大的功夫，片子的镜头感也很偏向电影分镜，后期处理更是锦上添花，实为佳作！

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

薪王模式的火焰效果太赞了，还原度很高。很棒！

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

这套图出的片子不算多，当前选出的这一张场景合成与氛围的营造比较不错，画面上的星星点点的火光素材不够精细。其他的片子合成的效果和场景相对没有这么好。选手的服装道具制作水平是相当不错，盔甲，武器上的纹理和材质都很精细。

知名摄影师 鸥子：

这组合成做的还是比较有水准的，画面整体控制的不错。角色状态的诠释也是到位的，是一组不错的作品。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=39617

作品名称：《最终幻想15》伏龙王

Coser：连城琬

总投票数：1175票

评委点评：

微博动漫COO 孙斌：

还原度很高，人物和道具质感非常不错，对于近景的处理还有上升空间。

百度app动漫频道主编 小克：

作为FF15的大boss，伏龙王就是游戏中黑暗与力量的象征。选手很好的还原了伏龙王带给观众的压抑感，并且还赋予了伏龙王一丝黑暗之下潜藏的美艳，可谓是点睛之笔。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

色彩和细节功夫做的都很足，服装道具和特效化妆也非常优秀了。建议大家可以点进选手相册看更多，有很多很棒很优质的道具和特效化妆作品。之后可以进一步提升画面构思和光线的布局，当前画面基础有些过暗，人物主体没有得到凸显，过多的暗调蓝光和朦胧特效处理让表演细节和道具工艺细节不够突出。

知名摄影师 鸥子：

这组图的看的出制作的很用心，服装、道具、布景都做的不错，从画面来看，选手对细节的刻画稍弱一些，如果能在低照度的情况下再利用光影刻画一些角色的线条会更精彩。

和邪社站长 KIRA APP 联合创始人 吉米：

道具和服装让人印象深刻，拍摄的光线搭配的很好，整体表现出了FF15中人物的特征。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=1513

作品名称：《王者荣耀》 百里守约

Coser：抚夜诉雨

总投票数：1073票

评委点评：

腾讯动漫动画中心 小惑：

不错的一组作品，还原度很高。

微博动漫COO 孙斌：

非常好的作品，气氛环境都很好，很有质感和层次感。对于角色情感的把控十分到位，气场满分。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

Coser表现力不错，但是妆造和表情有待加强。拍摄场地比较萧条和后期加入的绿叶反差强烈，希望注意。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

道具制作精良，人物还原。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

整套图的拍摄手法中规中矩，选景上比较独特，塑造出了些许战场感觉。单腿半跪的姿势从这个角度来看比较别扭，可能是受制于服装的活动方便性。镜头选取的角度还算比较有冲击力，以及让围巾飘起来是对的，但是飘动的角度和幅度还没有做到最好，以及围巾上的褶皱应该在拍摄前予以处理。

知名摄影师 鸥子：

这组图整体表现还可以，Coser对角色动作的控制与摄影师配合的不是很好，没有用更合适的角度与构图去诠释角色的动作，后期处理对细节的处理也不够好，自然的衣褶可以更好的展现结构，而现在服装上的大量褶皱会有一种廉价的感觉。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=222

作品名称：《剑网3》云袖翩然棠花落，人间招募桃花灼

Coser：四月桃花

总投票数：912票

评委点评：

腾讯动漫动画中心 小惑：

漂亮的姑娘，画面调性不错，拍摄偏重于单一角度面部特写，可以尝试更多角度的构图。

百度app动漫频道主编 小克：

整体来说是一套非常不错的作品！人物和服装的颜色与纯黑的背景形成了鲜明的对比，使得画面主题更加突出；飘舞的衣袂和游动的锦鲤与静止的人物相呼应，使得画面平添了几分灵动；另外选手的颜值和妆面都非常棒，只可惜有几张似乎焦有点虚，但瑕不掩瑜，仍是一套不可多得的佳作！

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

这组作品的意境很美，Coser的表情动作也恰到好处。减分项是后期把衣服处理的比较模糊，让作品看起来有不实感。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

画面的构思比较有新意，与其他剑网三的作品立意和画面处理都使用了比较新颖的手法，值得鼓励。整体来说画面的精细度还有较大的提升空间。白布和动态的模糊显得比较随意，体积过大干扰整体图像。金鱼素材的使用相当失真，且与整体图像材质不符，冲突感较强，且也有面积过大干扰画面的问题在。人物面部光线处理不够均匀，勾边光在头发边缘处造成了瑕疵应该进一步处理。

知名摄影师 鸥子：

摄影师的对角色表情的捕捉还是蛮到位的，用比较好的构图诠释角色的状态，光影应用的也比较熟练，Coser本身对角色的理解和表演也是值得肯定的。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=38865

作品名称：《王者荣耀》杨玉环-遇见飞天

Coser：戚顾儿

总投票数：734 1票

评委点评：

腾讯动漫动画中心 小惑：

服化还原度高，裙摆及配件的飞天效果处理的惟妙惟肖，神态恣意，但背景与人物的构图关系和拍摄光线的处理还有待改善。

微博动漫COO 孙斌：

整幅作品无论是从造型、外景还是动作上，都完美的演绎了遇见飞天的画面，灵动感十足。

百度app动漫频道主编 小克：

很惊艳的一组作品！选手选取了《王者荣耀》中杨玉环的飞天皮肤本身就颇具挑战，因为要在每一P中都能保持裙摆丝带的飘舞感的基础上还要保持飞天本身脱离世俗凡尘的神性并非易事，但是选手做到了。此外选手选取了额济纳作为拍摄地点，不但画面色调与飞天的服装保持了和谐的一致，而且还体现了属于敦煌和西域的萧索之美，令人赏心悦目。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

杨玉环的美和飞天的意境在这组作品中得到了最好的诠释，每一张图都是一个故事。可以见得选手的用心。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

作品充满张力，冲击力强，暖调色彩运用出色。

知名摄影师 鸥子：

这组片子整体感觉不错，光线效果运用的比较得当，对角色的把控也相对到位，美中不足缺少了近景特写的刻画，

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=265

其它入围作品点评：

作品名称：《剑网三》NPC长孙忘情

Coser：晓夕

评委点评：

腾讯动漫动画中心 小惑：

整体画面不错，道具复杂精致。但P的用力过猛，注意一下各素材的自然融合，服装在拍摄前可以打理一下，不要有太多褶皱。

百度app动漫频道主编 小克：

长孙忘情作为剑三中苍云派的掌门，可谓是一代女中豪杰。选手所出的这套长孙忘情，既有她作为血手凤凰时的肃杀之气，又在眉目之间展现出了女性特有的温情一瞥，可谓是刚柔并济。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

服装道具精致，动作也比较有张力。遗憾的是后期拉低了整套作品的观感，火星叠加的太过随意，与人物背景格格不入。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

服装化妆道具精致，角色还原度很高，场景利用度很好。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

作为第一次参赛的选手还是相当有质量的，画面的优点比较明显，气势很足。选手之后需要进一步注意在扮演中的动作，情绪和表情的管理，目前还有些僵硬。服装的褶皱和假发的反光需要进一步处理。整体色调很好看，但是面部阴影对比度调的有点过高，显得有点失真。

知名摄影师 鸥子：

这组图角色状态过于单一，画面混乱，细节处理不够利索。拍摄前就要对角色整体形态做出设计，以免各种服装道具的零碎堆在一起造成混乱。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=231

作品名称：《王者荣耀》手游杨玉环

Coser：无端

评委点评：

微博动漫COO 孙斌：

整体色彩的搭配很完美，但是在造型和外景的搭配上稍显弱势。整部作品的张力没有得到很好地凸显。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

光影运用的恰到好处，但是服装质感显得比较粗糙，没有表现出杨玉环的媚态。Coser如果更重注一下动作表情可能会是一组佳作。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

选手在作品介绍中阐述了使用《猫妖传》的光作为参考，那么需要提醒注意的是，电影的用光在人物面部的明暗塑造细节非常考究，同时，也要把握不同面料服装反光出来的效果，所以，参考优秀美术电影光线，可不仅仅是一个色调那么简单的事情。选手需要进一步注意自己服装面料的质感，头饰道具的反光，在画面中显得并不精细和考究，摄影师需要注意面部高光阴影明暗分界的精细度，图中人像面部光线比较杂乱，没有实现预想的效果。

和邪社站长 KIRA APP 联合创始人 吉米：

服装道具上值得称赞，但图片都太过于局部了不能表现出杨贵妃整体的魅力。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=175

作品名称：《第五人格》摄影师约瑟夫 月下绅士时装

Coser：千亿夏

评委点评：

腾讯动漫动画中心 小惑：

服装制作精致华丽，妆面上佳，背景处理自然。

微博动漫COO 孙斌：

服装、道具和环境布置都非常用心，成片整体的色调和气氛都很好，人物也很有哥特式的美感。后期可以再加强一些，背景布和地面做好过渡或者数码修饰会更完美。

百度app动漫频道主编 小克：

约瑟夫作为第五人格中监管者最新的颜值担当，是个深受广大女性玩家喜欢的角色。看的出，选手在出这套cos时花费了不少心思，服装和道具都十分精良，Coser本身也很贴合月下绅士的套皮肤的绅士气质，只是手套上的褶皱后期没有处理掉是个小小的遗憾。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

千亿夏的作品创意感很强，服装精细，场景布置也十分用心。但是整体磨皮略过，让作品显得有些假。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

服装化妆道具精致，神态上完美还原游戏角色。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

拍摄来说整体不错，中规中矩的人设图，从月下绅士这套皮肤本身来说Coser在妆面，假发上来看还原度并不够，约瑟夫整体的蓝色眼睛并不是一个美瞳就可以代表的，应当使用更多前后期技术给予补足，假发的长度和蓬松度都不是很够。动作和表情都比较僵硬，没有表现出约瑟夫的柔韧感觉。虽然Cos的是第五人格，但是没有抓住表演人物的精髓，Coser之后需要做的功课还很多呢。

知名摄影师 鸥子：

整个画面处理的还算干净，光影运用的也可以，只是角色状态稍有些僵硬，略显遗憾。

和邪社站长 KIRA APP 联合创始人 吉米：

人物特征非常鲜明的一套图还原了游戏中的角色此外人物的服装和道具还有布景都相得益彰。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=126

作品名称：《王者荣耀》露娜紫霞仙子

Coser：皇小流

评委点评：

微博动漫COO 孙斌：

意境表现处理的不错，Coser镜头感也很好，但是动势方面略显单薄有待加强。

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

意境十分唯美的一组作品，Coser表现力很强，把紫霞仙子的霸气与美表现的淋漓尽致。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

作品画面精良，特别是布景部分，色彩绮丽。

和邪社站长 KIRA APP 联合创始人 吉米：

外景不错但最后给出的呈现感较差，没有利用好外景的优势，同时后期的处理有些过于简单了。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=664

作品名称：《阴阳师》姑获鸟

Coser：海瞰·艾塔

评委点评：

微博动漫COO 孙斌：

实景分外宏达，可以看出室外温度十分寒冷，Coser对于作品呈现十分有牺牲精神。妆容在雪景的映衬下更加清冷霸气。

百度app动漫频道主编 小克：

场景选取是亮点！在一片黑白色调为主冰天雪地之中选手的姑获鸟成为了画面中唯一的色彩，既夺目又不失冷艳，仰拍镜头的选取配合雪山背景使得整套作品的大气程度又上升了一个台阶，赞！

小米互联网动漫业务运营总监 刘鹤：

这组作品从整体来看是大片无疑了。服装还原，选取场景和姑获鸟的气场也很搭。妆面如果更干净细致些可以让作品再上一个层次。

爱奇艺动漫事业部运营主管 李菲：

作品大气磅礴，道具制作精良，色彩运用突出。

魔导士影像工作室创始人，游戏动漫艺术摄影家，超级偶像品牌合伙人 魔导士（栾孟杰）：

雪景比其他片子要辛苦的多，Coser已经非常努力了，虽然很有创意，但是会让光线的控制变得很难，这套图很多张面部的光线并不理想，整体色彩和层次感也不够好。应该说，如果要想在雪地里做出完美的作品，需要在图片构思，动作，表情，光线明暗布局上花上更多的心思和策划才可以。

Ta的更多作品：http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=185

小贴士：封面大赛官网注册用户都可在网站首页为入围作品投票，每天每个用户有5票的投票机会哦，赶快行动起来吧~

2019年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、微博人气奖金奖、微博人气奖银奖、微博人气奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商CJOY提供的【盲盒礼包】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

了解更多玩法，您可以添加ChinaJoy Cosplay官方微博/微信了解更多活动讯息：

更多信息敬请关注：

官方微信号码：CJ_Cosplay（或搜索“CJCosplay嘉年华”）

官方微博：@ChinaJoy次元煲

ChinaJoy Cosplay次元煲官方网站：http://www.c3online.com.cn