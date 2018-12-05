动画《Revision》本宣传片播出，新情报公布

周二，动画工作室白组的原创TV版动画《Revision》在其官方网站开始播出动画的本宣传片。这部宣传片播放了由THE ORAL CIGARETTES演唱的片头曲《ワガママで誤魔化さないで》。



动画的官方网站还公布了一张新的关键视觉图和5名追加声优。



新关键视觉图



追加声优如下：



堂嶋干夫 cv 樱井孝宏，堂嶋大介的叔父









矢沢悠美子 cv 遠藤綾，堂嶋大介他们所在学校的保健教师



黑岩亮平 cv てらそままさき，涉谷警察署长



牟田诚一郎 cv 飞田展男，涉谷区长



泉海香苗 cv 寺崎裕香，涉谷警察署的女性警官



动画之前公布的声优如下：



堂嶋大介 cv 内山昂辉

ミロ cv 小松未可子

張・剴・シュタイナー cv 岛崎信长

張・露・シュタイナー cv 高桥李依

手真輪愛鈴 cv 石見舞菜香

浅野慶作 cv 齐藤壮马

チハル・イスルギ cv 日笠阳子

ムキュー・イスルギ cv 田村尤加利

ニコラス・サトウ cv 大塚芳忠



动画主要制作人员如下：



原作：S・F・S

监督：谷口悟朗

CG监督：平川孝充

系列构成：深见真／桥本太知

角色设计原案：近冈直

メカ设计：新井阳平

CG角色设计：白井顺

BG概念艺术家：白田真人

MattePaint导演：大西穣

美術・设定：坂本龙

色彩设计：长尾朱美

摄影监督：高桥和彦

编辑：齐藤朱里

音响监督：明田川仁

音乐：菊地梓

企画：スロウカーブ

动画制作：白组

出品：Revision制作委员会



富士电视台：2019年1月9日（水）每周三24:55播出，之后会在关西电视台、东海电视台、西日本电视台、北海道文化放送、BS富士播出，Netflix将从2019年1月10日起在日本先行所有话一起上线。



剧情简介



“这是预言。一个巨大的危机，将会降临到你们五人的身上。到那时候能保护他们的只有你了。”



小时候曾经历过被人诱拐的高中二年级生堂岛大介，与儿时玩伴的凯、露、爱铃爱铃、庆作一起，被卷入了不可思议的现象“涉谷漂流”之中。



涉谷的市中心区穿越到了300年后的“未来”。在那里等待着他们的是，广阔无际的荒野和森林、散布的废墟……以及，未来人“revisions”与他们操纵着的巨大机械怪物。



为了拯救理由不明地被肆意蹂躏着的涉谷，此时出现的是与诱拐事件中大介的恩人有着相同名字的少女·米罗。她为大介他们提供了只有他们才能驾驶的人型兵器“string puppet”，帮助他们守护涉谷。



对于诱拐事件的恩人——米罗曾经说过的“保护同伴的命运”的预言，大介一直都是以此为信条活至现在，他因为今天终于降临的危机和得到的力量而感到高兴。但是，儿时玩伴的五人之间的羁绊也因为诱拐事件而变得支离破碎。



被孤立的街区。未知的敌人。不确定的过去与命运的预言。少年少女们，为了夺回“现在”而勇于挑战“未来”。绝对，要回到原来的时代——





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