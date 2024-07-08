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武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开

漫展 来源_动漫之家 2024年07月08日 13:55
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假期即将到来，艾妮x光之翼终宣情报已送达

人气嘉宾阵容，绝赞舞台活动
活动日程 舞台时间表快快码住~
还有全新夏日乐园

艾妮妮等着大家一起畅玩这个暑假~

嘉宾舞台活动

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第1张

武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第2张

武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第3张

（嘉宾图/舞台活动图 舞台日程）

场图商家信息

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第4张

（场图 商家图）

 

主题活动

各大主题棚景   - - - - ---
主题游戏特色活动区再次创新，现场等你来体验~

武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第5张

（主题活动图）

 

夏日乐园游园会

本次艾妮x光之翼不仅带来了全新游戏，

还与社团联动上架了全新DLC拓展游戏内容，

前往官方摊位领取场刊即可开启游玩之旅！ 
集章打卡礼品多多~

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第6张

（游园会图）

 

贴心服务升级

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第7张

（服务图）

 

各大主题游场团已蓄势待发
约上游场团搭子一起逛展噜~~

还有隐藏福利等待现场解锁！

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第8张

（游场团图）

 

购票&入场指引

认准唯一线上购票渠道
哔哩哔哩会员购

↘  票务信息

拼团票：58.5（限时限量掉落）

预售票：65（至712日截止）

现场票：75713-14日）

预售双日联票：120（至712日截止）

  武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第9张

（购票图）

 

 

 

 

文末福利

1

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武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开 漫展 第10张

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和艾妮妮一起在盛夏奇迹光之翼中相遇吧~
7月暑假，坐标武汉国博中心馆，不见不散！


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