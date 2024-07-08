武汉艾妮X光之翼 盛夏奇迹动漫嘉年华终 宣 情 报 公 开

假期即将到来，艾妮x光之翼终宣情报已送达

人气嘉宾阵容，绝赞舞台活动

活动日程 舞台时间表快快码住~

还有全新“夏日乐园”！

艾妮妮等着大家一起畅玩这个暑假~

嘉宾＆舞台活动

（嘉宾图/舞台活动图 舞台日程）

场图＆商家信息

（场图 商家图）

主题活动区

各大主题棚景 - 免 - 费 - 拍 - 照 -打-卡-！

主题游戏和特色活动区再次创新，现场等你来体验~

（主题活动图）

夏日乐园游园会

本次艾妮x光之翼不仅带来了全新游戏，

还与社团联动上架了全新DLC拓展游戏内容，

前往官方摊位领取场刊即可开启游玩之旅！

集章打卡礼品多多~

（游园会图）

贴心服务升级

（服务图）

游 场 团

各大主题游场团已蓄势待发

约上游场团搭子一起逛展噜~~

还有隐藏福利等待现场解锁！

（游场团图）

购票&入场指引

认准唯一线上购票渠道

哔哩哔哩会员购

↘ 票务信息：

拼团票：58.5元（限时限量掉落）

预售票：65元（至7月12日截止）

现场票：75元（7月13日-14日）

预售双日联票：120元（至7月12日截止）

（购票图）

文末福利

1

6月28日-7月5日在此条微信评论区抽6名粉丝各送单日门票*1，走心评论更容易中奖哦~

2

现在转发终宣微博还可以参加现金抽奖活动！扫描下方二维码查看详情~

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和艾妮妮一起在盛夏奇迹光之翼中相遇吧~

7月暑假，坐标武汉国博中心馆，不见不散！



