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武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕

漫展 来源_动漫之家 2024年06月24日 18:30
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武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第1张 武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第2张 武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第3张

【武汉·艾妮x光之翼
  盛夏奇迹动漫嘉年华

开展日期2024713-14日（周末)

展出地点」武汉国际博览中心A馆（汉阳区）

交通直达」地铁6号线国博中心南” B/C出口

暑假武汉·艾妮x光之翼二宣活动公开   
人气嘉宾见面会、签名会，豪华舞台活动
呼唤热爱二次元和舞台的你~
丰富的主题活动/游戏区内容已解锁！
超多精美布景区，各种主题拍个够~
游场团持续报名中，快来加入，免票畅玩~
空调提前开放全馆服务升级 等你体验↑↑↑

二宣新增嘉宾消息集结

海外知名特摄演员：七濑公
人气coser千濑klai、帅气的零哥哥

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第4张

舞台报名和歌单征集中

⭐ ACG乐队专场为生活演奏绚烂音符
⭐ 偶像专场 ⭐为你带来无尽欢乐和感动⭐ 随机宅舞 ⭐点燃激情， 释放活力⭐ PIKAPIKA种草秀沉浸服饰的盛宴

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第5张

丰富的主题活动/游戏区

多个精美布景区，各种主题拍个够
艾妮怀旧游戏区，多款热门游戏已上架
相约樱兰高校，体验专属互动&打卡
艾妮手工市集&同人区，来感受同好创作

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第6张

来吧！官方摄影已就位

集合集合！诸多已报名游场团成团啦
跟团行动不要错过，加入心仪组织约上游场团搭子一起逛展吧

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第7张

全馆贴心服务level up

空调开放、寄存处、休息区、急救物品等统统就位！服务全面升级等你体验↑↑

来一场盛夏清凉的逛展体验吧

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第8张

认准唯一线上购票渠道
哔哩哔哩会员购

↘  票务信息：

拼团票：58.5（限时限量掉落）

预售票：65（至712日截止）

现场票：75713-14日）

预售双日联票：120元（至712日截止）

武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕 漫展 第9张

坐标武汉国博老地方，7月中这场夏日狂欢
我们不见不散！

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