武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕

「开展日期」2024年7月13日-14日（周末)
「展出地点」武汉国际博览中心A馆（汉阳区）
「交通直达」地铁6号线“国博中心南” B/C出口
暑假武汉·艾妮x光之翼二宣活动公开
人气嘉宾见面会、签名会，豪华舞台活动
呼唤热爱二次元和舞台的你~
丰富的主题活动/游戏区内容已解锁！
超多精美布景区，各种主题拍个够~
游场团持续报名中，快来加入，免票畅玩~
空调提前开放，全馆服务升级 等你体验↑↑↑
嘉 宾 阵 容
二宣新增嘉宾消息集结
↘海外知名特摄演员：七濑公
↘人气coser：千濑klai、帅气的零哥哥
舞 台 活 动
舞台报名和歌单征集中
⭐ ACG乐队专场⭐为生活演奏绚烂音符
⭐ 偶像专场 ⭐为你带来无尽欢乐和感动⭐ 随机宅舞 ⭐点燃激情， 释放活力⭐ PIKAPIKA种草秀⭐沉浸服饰的盛宴
主 题 活 动
丰富的主题活动/游戏区
↘多个精美布景区，各种主题拍个够
↘艾妮怀旧游戏区，多款热门游戏已上架
↘相约樱兰高校，体验专属互动&打卡
↘艾妮手工市集&同人区，来感受同好创作
游 场 团
来吧！官方摄影已就位
↘集合集合！诸多已报名游场团成团啦
跟团行动不要错过，加入心仪组织约上游场团搭子一起逛展吧
贴 心 服 务
全馆贴心服务level up
↘空调开放、寄存处、休息区、急救物品等统统就位！服务全面升级等你体验↑↑
来一场盛夏清凉的逛展体验吧
购 票 攻 略
认准唯一线上购票渠道
哔哩哔哩会员购
↘ 票务信息：
拼团票：58.5元（限时限量掉落）
预售票：65元（至7月12日截止）
现场票：75元（7月13日-14日）
预售双日联票：120元（至7月12日截止）
坐标武汉国博老地方，7月中这场夏日狂欢
我们不见不散！