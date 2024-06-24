武汉·艾妮x光之翼盛夏奇迹动漫嘉年华二宣活动揭幕

【武汉·艾妮x光之翼

盛夏奇迹动漫嘉年华】

「开展日期」2024年7月13日-14日（周末)

「展出地点」武汉国际博览中心A馆（汉阳区）

「交通直达」地铁6号线“国博中心南” B/C出口

暑假武汉·艾妮x光之翼二宣活动公开

人气嘉宾见面会、签名会，豪华舞台活动

呼唤热爱二次元和舞台的你~

丰富的主题活动/游戏区内容已解锁！

超多精美布景区，各种主题拍个够~

游场团持续报名中，快来加入，免票畅玩~

空调提前开放，全馆服务升级 等你体验↑↑↑

嘉 宾 阵 容

二宣新增嘉宾消息集结

↘海外知名特摄演员：七濑公

↘人气coser：千濑klai、帅气的零哥哥

舞 台 活 动

舞台报名和歌单征集中

⭐ ACG乐队专场⭐为生活演奏绚烂音符

⭐ 偶像专场 ⭐为你带来无尽欢乐和感动⭐ 随机宅舞 ⭐点燃激情， 释放活力⭐ PIKAPIKA种草秀⭐沉浸服饰的盛宴

主 题 活 动

丰富的主题活动/游戏区

↘多个精美布景区，各种主题拍个够

↘艾妮怀旧游戏区，多款热门游戏已上架

↘相约樱兰高校，体验专属互动&打卡

↘艾妮手工市集&同人区，来感受同好创作

游 场 团

来吧！官方摄影已就位

↘集合集合！诸多已报名游场团成团啦

跟团行动不要错过，加入心仪组织约上游场团搭子一起逛展吧

贴 心 服 务

全馆贴心服务level up

↘空调开放、寄存处、休息区、急救物品等统统就位！服务全面升级等你体验↑↑

来一场盛夏清凉的逛展体验吧

购 票 攻 略

认准唯一线上购票渠道

哔哩哔哩会员购

↘ 票务信息：

拼团票：58.5元（限时限量掉落）

预售票：65元（至7月12日截止）

现场票：75元（7月13日-14日）

预售双日联票：120元（至7月12日截止）

坐标武汉国博老地方，7月中这场夏日狂欢

我们不见不散！