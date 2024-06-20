CASETiFY再度携手日本热血动画《咒术回战》，推出全新合作系列

全新角色加入，为全球粉丝带来特别的热血动漫体验

中国上海, 2024年6月20日 —— 全球生活方式品牌CASETiFY再度携手日本超人气热血动画《咒术回战》推出全新合作系列，通过丰富细致的迷人设计元素，将原作中天马行空的咒术世界完美还原到CASETiFY经典科技配件之上，为每位消费者带来专属特级装备。全新《咒术回战》 x CASETiFY 合作系列将于6月20日正式发售，喜欢该系列的粉丝朋友可前往品牌官网 www.CASETiFY.cn进行购买。

领域展开，热血集结，跟随CASETiFY一起沉浸体验咒术世界，和喜爱的咒术师们一同开启神奇的冒险体验。全新系列还原了《咒术回战》中最为精彩的涩谷事变场景，其中虎杖悠仁、伏黑惠以及钉崎野蔷薇等人气咒术师和咒灵们展开了一场前所未有的史诗级大战。CASETiFY通过细致的产品设计，将这些精彩元素一一还原，带你重回涩谷事变。深陷涩谷站层层封印陷阱，以全新贴纸电子配件拼凑故事关键元素，回顾咒术师与咒灵的剧烈斗争，是时候为转折点注入咒力扭转劣势，一起再次体验当初观看动画时的兴奋时刻！这些单品不仅仅是科技配件，更是联结每位《咒术回战》粉丝和喜爱角色之间的纪念之作。

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全新《咒术回战》 x CASETiFY 合作系列还将推出限量随机手机挂饰，延伸你的咒力使用！挂上独家《咒术回战》限量随机手机挂链，和联名手机壳上的角色相互呼应加强自身咒力，揭开故事新篇章。限量盲包可以随机开出虎杖悠仁、伏黑惠、钉崎野蔷薇、五条悟、夏油杰、宿傩与真人共七位人气角色。

该系列适用于iPhone和Samsung系列产品，完整的产品阵容扩展到一系列配件，包括AirPods 和AirPods Pro保护壳、Apple Watch表带、iPad保护壳、2合1充电器、充电宝、磁吸式无线充电器和磁吸手机支架等丰富产品。同时咒术回战限量收藏卡再度来袭，凡购买该系列手机壳的消费者，均可获得《咒术回战》限量珍藏版卡片一张，撕开神秘包装，随机偶遇六大热门人气经典角色，组成最佳拍档对抗咒灵，一起纪念这份难忘的热血心情！

本次合作系列将于6月20日起在品牌官网www.CASETiFY.cn、天猫旗舰店、小红书旗舰店、微信小程序以及线下门店同步发售，消费者可选择在线购买或前往线下门店选购。想要了解有关该系列的更多信息，请访问CASETiFY品牌官方微博、小红书和抖音账号。

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关于CASETiFY

CASETiFY是一个DTC (Direct To Consumer 直接面向消费者) 的生活方式品牌，以个性化、定制化电子配件为核心卖点，同时积极致力于可持续发展活动。CASETiFY长期与艺术、时尚以及其他各界的品牌和名人开展一系列的合作，始终吸引着全世界的关注。CASETiFY使用最优质的材料和最前沿的设计，不仅创造了丰富多元的科技配件产品供消费者选择，同时也具有高度的原创性。CASETiFY是一个艺术孵化器、品牌设计工作室，亦是其客户在国际重要慈善活动和社会事业上的合作伙伴。欲了解更多信息，请访问www.CASETiFY.cn。

关于羚邦集团

羚邦集团(股票代码:2230.HK)是一家全球领先的知识产权管理公司，总部位于香港，业务遍及中国、日本及东南亚。其长期以来积极推动文化交流，持续为全亚洲带来高品质的娱乐作品。

公司成立于1994年，业务主要集中于内容发行和品牌授权，同时也涉及内容制作、发行安排和动漫产品开发。本集团投资并与媒体内容授权商紧密合作，发行与动画、综艺节目、电视剧、动画及真人电影相关的媒体内容。同时，它还从亚太地区的各种品牌授权方获得版权授权，包括商品销售权和不同地区的娱乐作品版权权和推广权。

集团拥有自己的动画平台Ani-One®Asia，其YouTube频道拥有超过372万订阅户，播放量超过7.52亿次；此外，集团还拥有自己的电子商务平台动漫商城®，销售动漫产品和独家动漫精品。

关于Crunchyroll

Crunchyroll有限责任公司是美国索尼影视娱乐公司和日本Aniplex(索尼音乐娱乐(日本)公司的子公司)之间独立运营的合资企业，两者都是东京索尼集团的子公司。

Crunchyroll将全球200多个国家和地区的动漫爱好者与他们喜欢的内容和体验联结起来。除了免费的广告支持和会员高级内容外，Crunchyroll还为动漫社区提供活动，戏剧，游戏，消费品，收藏品和漫画等产品。

Crunchyroll作为全球最大的授权动漫集合地之一，为全球观众提供了翻译成多种语言的动漫作品。动漫爱好者可以访问Crunchyroll，在作品于日本播出后立即观看。

Crunchyroll可在15个不同平台上使用，包括大多数游戏机。

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Irene Chen

CASETiFY

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irene.c@casetagram.com

Eric Li

GRAYLING

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eric.li@grayling.com