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伪娘题材漫画《ふつつかもののボクですが！》在comipo开启连载
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来源_动漫之家
2024年11月25日 16:25
标签：
漫画
《ふつつかもののボクですが！》是由つむらちた创作的祓魔系爱情喜剧，讲述了阴阳师后裔晨人与巫女后裔六花之间的爱情故事。原本不情愿的晨人对六花一见钟情，但六花有一个晨人不知道的秘密。
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