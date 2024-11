《ENDER LILIES:Quietus of the Knights》的续作《ENDER MAGNOLIA:Bloom in the Mist》预计将于2025年1月23日发售,其限定版特典设计现已公布。限定版包括游戏软件、原创B3挂毯、6种徽章套装、双层亚克力板和3D水晶“诺拉”。这些特典可通过e-Capcom预订,价格为20,680日元(含税)/18,800日元(不含税)。游戏由Binary Haze Interactive制作,PS4版将只发售普通版。《ENDER MAGNOLIA》是一款探索型2D动作RPG,讲述了在魔法大国“烟之国”中,与狂暴的人工生命体“Homunculus”共同寻求救赎的故事。