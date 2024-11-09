《摇滚是淑女的嗜好》动画定档 25 年 4 月

2025 年 4 月起，由福田宏原作改编的 TV 动画《摇滚是淑女的嗜好》将于每周四 23:56 在 TBS 系 28 局全国同步播出。同时，官方公布了首张先导视觉图与首支 PV。

先导视觉图中，展现了就读于贵族女校的铃之宫理理沙和黑铁音羽优雅享用下午茶的场景，背景则是猛烈舞动的乐器，凸显出与安静少女的反差。首支 PV 则首次公开了动画影像，呈现出演奏乐器的理理沙与音羽。

动画的主要制作阵容及声优信息也一同公布。绵田慎也（代表作《剧场版偶像活动 stars！》）担任导演，系列构成由 Yasukawa Shogo（代表作《妖怪三角》）负责，角色设计由宫谷里沙（《偶像活动！》系列作画监督）担任，动画制作公司为 BN Pictures（代表作《银魂》《偶像活动！》）。关根明良将为铃之宫理理沙配音，岛袋美由利为黑铁音羽配音。

关根明良表示会努力诠释角色，岛袋美由利称因被作品吸引而参加试镜，能出演感到幸福。绵田慎也导演则传达出全体制作人员将全力还原漫画的热情与音效的决心。

《摇滚是淑女的嗜好》讲述了曾是 “庶民” 和 “摇滚少女” 的理理沙与超绝技巧的大小姐鼓手音羽相遇，重燃对摇滚的热爱并开展乐队活动的青春故事。原作漫画正在白泉社《Young Animal》连载。