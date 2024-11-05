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日本漫画大师楳图一雄逝世，享年88岁。

资讯 来源_动漫之家 2024年11月05日 13:30
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       日本著名漫画家楳图一雄于2024年10月28日逝世，享年88岁。楳图一雄以其在恐怖、搞笑、科幻等多领域的革命性作品而闻名，超越了漫画的界限，不断挑战新的艺术形式。他的作品深受全球读者喜爱，其艺术价值被广泛认可。楳图一雄生前希望他的作品能够被世界人民所阅读，并永久传承。他的去世是漫画界的巨大损失，但他的创作和精神将继续影响着后世。楳图一雄的葬礼仅由亲友举行，他的生平和作品将继续被人们铭记和尊敬。

日本漫画大师楳图一雄逝世，享年88岁。 资讯

生平简介：

       楳图一雄1936年出生于和歌山，在奈良县长大。他从小学四年级开始画漫画，并在高中三年级时通过出版单行本《别世界》和《森的兄妹》正式出道。

       他以《蛇少女》、《猫眼小僧》等恐怖漫画取得巨大成功，并在《真子ちゃん》中展现了他的搞笑才能，其中“啄木鸟”（グワシ）成为了社会现象。

       其他代表作包括《漂流教室》、《洗礼》、《我是真悟》、《神的左手恶魔的右手》、《14岁》等。2022年，他发表了时隔27年的新作《ZOKU-SHINGO》。

荣誉与奖项：

1975年，凭借《漂流教室》等作品获得了第20届小学馆漫画奖。

2018年，凭借《我是真悟》获得了法国昂古莱姆国际漫画节的遗产奖。

2019年，获得了文化厅厅长表彰。

2023年，获得了第27届手冢治虫文化奖特别奖。

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