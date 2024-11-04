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《幻想水浒传 I&amp;II HD重制版》即将发售，Famitsu DX Pack特典公开！

资讯 来源_动漫之家 2024年11月04日 21:18
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《幻想水浒传 I&amp;II HD重制版》即将发售，Famitsu DX Pack特典公开！ 资讯 第1张

        KONAMI的经典RPG系列《幻想水浒传 I&II HD重制版 门的纹章战争 / 杜南统一战争》预定于2025年3月6日发售。目前，Famitsu DX Pack的预约特典插画已经公开，该插画由《幻想水浒传I》的角色设计师河野纯子全新绘制，主题为“格雷米奥的肉汤”。这张新绘制的插画将被用于A4亚克力面板和罐头徽章套装，徽章设计包括坊ちゃん、テッド、グレミオ、クレオ、パーん等五种角色。

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        Famitsu DX Pack包含了多种特典，如108星的纪念玻璃杯、3D水晶立牌，以及以《幻想水浒传II》中狂皇子ルカ・ブライト为主题的特别支持套装。此外，还可以额外购买3D水晶，内含立体激光雕刻的《幻想水浒传I》和《幻想水浒传II》的主人公以及ルカ・ブライト的形象。购买Famitsu DX Pack I将获得《幻想水浒传I》主人公的3D水晶，购买Famitsu DX Pack II将获得《幻想水浒传II》主人公的3D水晶，购买Famitsu DX Packルカ将获得ルカ・ブライト的3D水晶。

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       此外，还有108星亚克力支架I&II套装，以及早期封入特典，包括游戏内货币、特殊封印球等DLC代码。《幻想水浒传》系列以其独特的“纹章”系统、108位同伴、本据地建设和战争系统而闻名，新HD重制版将这些特色带入现代平台，让新老玩家都能体验这款深受喜爱的游戏。


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