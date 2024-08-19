《航海王：强者天下》首映海米尽兴狂欢 多重惊喜见证青春记忆

8月17日，电影《航海王：强者天下》海米狂欢中国首映礼在北京举办， 现场丰富的周边礼物、与草帽一伙同框合影的多种装置、兼具趣味和动感的互动游戏，还有众多酷炫靓丽的航海王迷给粉丝带来多重惊喜。映前的打卡活动热火朝天，映后的厅内分享更精彩纷呈，粉丝们各显神通表达对《航海王》系列的喜爱。与此同时，全国其他24座城市也同步开启点映，这场跨越地域的联动狂欢引爆粉丝热情，大家纷纷抢先观影赢取礼物，完成与草帽一伙影院相见的仪式感！电影讲述了草帽一伙为守护伙伴和家乡，与强敌金狮子西奇展开对决的冒险故事，炫酷与感动并存的热血之旅引发观众集体青春回忆。电影由原作尾田荣一郎首次担任制作总指挥和情节创作，境宗久执导，上坂浩彦担任编剧，将于8月23日全国上映，预售正在火热进行中，在“只有强者能活到最后”的世界，大家快来为草帽一伙加油吧！

沉浸式打卡航海王世界 海米趣味挑战为草帽一伙加油助威

首映当天，粉丝们不仅可以抢先观影，还得以沉浸式走进航海王的世界，与朋友们一起分享和草帽一伙相见的喜悦。影厅外设置4个活动打卡点，挑战金狮子、神速狙击手、山治无影脚、成为航海王的一员，让观众们都有机会体会到“想成为航海王”所用到的技能。随处可见的角色立牌、经典的航海王“通缉令”展板等各种合影装置，也成为粉丝奔赴草帽一伙伙伴之约的见证。大家在游玩的同时还能收获多种电影精美周边，现场欢笑不断，氛围拉满！

当天还有不少粉丝装扮成草帽一伙众人的形象，吸引了现场观众目光，无论是可爱的“小小航海王”，还是酷拽的山智、佐罗，亦或靓丽自信的奈美、罗宾，都在宣告着在这场属于海米的狂欢中，我们可以尽情表达自己的热爱，以及“航海王”在海米们心中的重要地位。《航海王：强者天下》在银幕内外给粉丝们带来了同样的惊喜。

航海王十级学者考试轻松过关 伙伴为同一种热爱发声精彩不停

活动现场人山人海，映后交流环节中，粉丝们更是热情踊跃，对影片中的诸多细节可谓信手拈来，作为动漫迷心中的经典动漫IP ，大家对《航海王：强者天下》的了解程度堪称“十级学者”。众多资深海米也以自己的方式表达对电影的支持，现场还原草帽一伙在片中的黑西装造型，热血氛围冲破银幕，酷帅造型获得一众粉丝认可。不仅还原造型，现场更有数位“路飞”震撼同框，大家虽装扮成路飞不同时期的形态，但希望能共同陪这个“要成为航海王”的男人实现梦想。还有一家三口打扮成《航海王》中的角色前来观影，曾经喜欢草帽一伙的男孩女孩们也有了自己的小孩，而青春的热爱也得以延续。除此之外，许多“高质量粉丝”也用自己的方式，为电影和草帽一伙送上独特的祝福，“手艺人”展示自己为“航海王”制作的绘画作品，并特制成巨幅海报，与现场观众分享自己成为海米的心路历程：喜欢“航海王”系列长达20多年的资深粉丝，坦诚因为喜欢上“航海王”不仅精神世界得到了丰富，还受到草帽一伙热血精神的鼓舞，实现了环游世界的梦想，并展示了自己多年来手绘的动漫名场面，因热爱而迸发的能量感染着在场每位观众；还有不少“吃谷人”携带自己的珍贵收藏一起观影......现场其乐融融，一片欢腾，伙伴相聚的喜悦因对《航海王》共同的热爱得以具象。

黑西装造型堪称经典引爆好评 系列口碑最佳大银幕必看

与此同时，影片映后也收获好评不断，无论是草帽一伙难得一见的酷炫形象还是与金狮子西奇大战的热血场面，伙伴们相互信任、守护到底的情义令粉丝直呼沸腾、感动，很多观众映后表示“这部剧场版是心中的白月光”“草帽一伙之间的情感让人热血沸腾”“很高兴能在银幕上看到黑西装名场面，上映后会和朋友再次二刷”等等。年少情怀与大银幕的热血碰撞，激发众人青春回忆，路飞和伙伴们的冒险仍在继续，而银幕外观众们的热情也正熊熊燃烧。

电影《航海王：强者天下》由中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，长影集团译制片制作有限责任公司译制，现火热预售中，8月23日走进影院，和草帽一伙来一场跨越青春的相会吧！