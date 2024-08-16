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《名侦探柯南：百万美元的五棱星》曝终极海报及预告，今日上映引燃期待！

资讯 来源_动漫之家 2024年08月16日 14:20
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名侦探柯南系列电影的第27部剧场版《名侦探柯南:百万美元的五棱星》今日正式上映,并公布终极海报及预告,以怪盗基德发出的一封盗窃宝刀的预告函为始,各方势力齐聚争夺宝物!名侦探柯南与服部平次能否在重重困难阻碍中发掘事件的真相?函馆月夜下,基德与平次在屋顶拔刀相向,热血开战!这一次,基德能否成功逃脱?侦探与怪盗的巅峰对决即刻开启,大银幕等你来看!

今日释出的终极海报中,以“十字”视觉铺展而开,“十字”光影划过,将柯南、平次、基德三人心绪照亮;名侦探柯南严阵以待,单手扶着镜框,眼中的疑虑之色尽显;关西的高中生名侦探服部平次手持短刀蓄势待发!一刀劈下,在光影交错间,十字划痕跃然于海报之上,两位侦探相约函馆月夜,再度携手破案!而他们的劲敌怪盗基德手扶帽檐露出邪魅的一笑,侦探与怪盗的对决一触即发,大银幕见证高燃战斗!

《名侦探柯南：百万美元的五棱星》曝终极海报及预告，今日上映引燃期待！ 资讯

随终极海报同步释出的终极预告中,怪盗基德发出的一封预告函拉开了混战事件的帷幕!名侦探柯南对怪盗基德的预告函充满了疑虑,为何向来只爱宝石的基德此次却要对刀下手?在函馆的月夜之下,服部平次正巧遇上怪盗基德,“冤家路窄”的两人一见面就拔刀相向,两人在月夜的笼罩下发起进攻!结局如何呢?神秘的五棱星、十字型刀痕、隐藏的宝物究竟有着怎样的秘密?连环案件,多方势力,破局的关键究竟是什么?服部平次在偶然的机遇下出现并救出遇袭的怪盗基德,亦敌亦友的两个人又会有怎样的命运纠葛呢?众多谜团亟待你来影院揭晓!

《名侦探柯南:百万美元的五棱星》由中国电影集团公司进口,中国电影股份有限公司发行、译制。目前本部作品在日本本土票房位列2024年日本票房榜榜首,超越前作《名侦探柯南:黑铁的鱼影》138.8亿日元票房成为系列票房冠军,同时也创下了系列最快突破百亿日元的纪录。影片今日正式上映,等你来围观这场盛大的侦探怪盗之战!

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