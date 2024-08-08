《剑与远征：启程》全平台公测，全英雄免费送!

在《剑与远征》席卷全球，获得商业口碑双丰收的四年之后，由原班人马打造、全新大魔法师旷野冒险RPG的《剑与远征：启程》今天正式全球登陆。

时值开服庆典，游戏为玩家准备了一项诚意十足的见面礼——全英雄免费送。

公测PV已经公布，我们准备开始前往伊索米亚的冒险。

触手可及，公测全英雄免费送

收集和养成不应该变成卡牌玩法的负担。

因此《剑与远征：启程》公测，做的第一件事就是把全英雄免费开放给玩家。不需要巨资投入，开服后通过每日登录游戏、完成主线任务、参与活动等途径，就能免费获得公测版本全英雄。

婀娜多姿的火女，惹人怜爱的伊温，英姿飒爽的骑士或是毛茸茸的Furry，不论你喜欢哪款，都能在游戏里找到属于自己的那一卦。

包括所有往期Up池的独占，比如神魔阵营中高人气的凤凰，甚至是首周的当期Up“五月”，都不会缺席。

在保留前作彩绘风格的前提下，由2D到3D过程中《剑与远征：启程》采用了简约弱线条，借色彩来勾勒轮廓的渲染方式，进而呈现出一种既古典又现代的绘本质感。

所以在更高的技术，更细腻的立绘，以及针对各角色个性而精心设计的动作、表情以及背景的共同烘托下，你完全可以打开其它游戏的展示界面与下面《剑与远征：启程》的角色展示界面做对比——

启程送出的角色，能舞动在你的掌心。

竖屏大世界，大魔法师冒险RPG

当我们把自己塞进拥挤的地铁，坐在长途列车嘈杂的车厢，或是忙碌在大大小小的会议，奔赴不想去又不得不去的饭局时，或许也曾恍惚记起那曾经“仗剑走天涯”的梦想。

而《剑与远征：启程》想做的，正是要给玩家一份随时畅想冒险的从容，不论何时何地，伊索米亚都触手可及。

逛圣石镇正午的闹市，听格罗灯平原黄昏时的微风虫鸣，看瓦度索山脉山顶的粉色花海，坐神秘屋招待各路英雄开怀畅饮。

为火女姐姐做无罪辩护的侦探小队，会了解维拉夫人的随身携带的遮阳伞并不仅仅只是防晒用具；而“情人之愿”那位撑着一片荷叶的水精灵，则会在故事中揭示塔兰河的周边，为什么永远下着大雨。

魔法绘本般的世界，是莉莉丝想带来的舒适体验。

吟游诗歌般的故事，是《剑与远征：启程》要讲述的传说和冒险。

制作组三年磨一剑倾情打造的掌上魔法绘卷，要把山川湖海统统装进口袋里。

等级共享，单手躺赢的惬意冒险旅程

伊索米亚冒险的惬意，来自《剑与远征：启程》贴心地为玩家开启了角色等级和装备等级的共享。

当你抽到或领到游戏送的新卡时，不需要练等级，或重复机械而枯燥的刷资源过程，系统会迅速把新英雄的等级迅速同步至老英雄的水平。换句话说，就是拿到就能上场，上场就是即战力。

还来自继承自前作的“轻松躺赢”。

挂机就能随时间而获得资源的玩法被保留，不论是大地图的盗匪怪物，还是关卡挡在身前的强敌，今天打不过的明天或许就能挨个割草。

系统流爽文一般的丝滑体验，要给玩家的就是天命开局。

更来自人性化的单手交互设计。

不论是大地图里的养成、开怪、解谜，还是卡牌玩法里的布阵、地形杀、攻防策略，《剑与远征：启程》为每种玩法都做了针对单手操作的交互逻辑优化。

因此哪怕就算你想在公交车站玩，想在长途列车上铺玩，躺着玩、趴着玩、侧着玩，就算有人想一边撸铁一边玩，一边炫零食一边玩，理论上都没有问题。

《剑与远征：启程》就是这样的游戏。

在任何时间、任何地点，玩家能以任何方式享受《剑与远征：启程》的乐趣。

深耕内容，超越定义的奇幻冒险

多年前，莉莉丝用《剑与远征》定义了放置卡牌游戏。

因此在很多人的预期中，《剑与远征：启程》会是《剑与远征Plus》。

但游戏里丰富的玩法细节、生动的地图互动以及数不清的角色故事等等重内容元素，都在让“大魔法师冒险RPG”更加名副其实。

或许放置卡牌只是《剑与远征：启程》的一个侧面，他们只是在用他们擅长的方式，把大世界RPG游戏的内容魅力，平等且无门槛的分享出去。

不管被贴上什么样的玩家标签，都能在游戏里找到属于自己的乐趣。

今天《剑与远征：启程》已正式上线。

让我们相约伊索米亚，开启大魔法师的旷野冒险之旅！