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《名侦探柯南：百万美元的五棱星》定档8月16日 人气角色全员登场

资讯 来源_动漫之家 2024年08月06日 21:00
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27部《名侦探柯南剧场版《名侦探柯南：百万美元的五棱星》今日官宣定档816日，同时影片发布了定档预告与海报据悉，此次《名侦探柯南：百万美元的五棱星》自412日日本本土上映以来，已取得超过155亿日元的票房成绩，刷新系列日本票房新纪录。

《名侦探柯南：百万美元的五棱星》定档8月16日 人气角色全员登场 资讯

在《名侦探柯南：百万美元的五棱星》今日发布的首款预告中，怪盗基德通过一份预告信宣扬着他的高调回归，也表明了他本次的目标——两把东洼荣龙的短刀。而作为怪盗基德一直以来的劲敌，名侦探柯南则对此发出疑问：他为什么会盯上这个？对于一位宝石大盗而言，将目标锁定在刀身上，其中一定暗藏玄机。关西名侦探服部平次也向怪盗基德放出狠话，二人在月光下拔刀开战，平次脑中一闪而过的远山和叶，让人回想起平次与基德二人曾经的一吻之仇。刀光剑影之下，平次关键一击划破了基德的帽檐与眼镜，怪盗尴尬地露出半张脸，他的真实身份是否会因此暴露？其背后又藏着怎样的真相？一切亟待大银幕揭晓。

影片今日同时发布的首款海报是由《名侦探柯南》原作漫画家青山刚昌手绘而成，青山刚昌手绘海报也已成为了每年柯南剧场版的必备惊喜。在今年《名侦探柯南：百万美元的五棱星》的手绘海报中，诸多人气角色登场，服部平次与远山和叶这对青梅竹马在海报中深情对视，平次激动的神情仿佛有千言万语想要对和叶吐露，而一旁还有伊织无我、大冈红叶、冲田总司三人仰望吃瓜，平次与和叶的情感能否有进一步发展，成为了无论是戏内角色还是戏外观众共同关注的重点。名侦探柯南与怪盗基德这对劲敌也在海报上露出自信姿态，这对侦探与怪盗时而针锋相对、时而并肩作战，这一次他们又将带来怎样的交锋？背景处的巨大五棱星型建筑与片名中百万美元的五棱星相呼应，海报上书写的这样的解谜，你很擅长吧？似乎是在暗示侦探与怪盗将围绕五棱星型建筑展开精彩的对决。究竟是怪盗能将觊觎的宝物盗走？还是侦探能抢先识破怪盗的诡计？真相永远只有一个，期待在大银幕共同揭晓《名侦探柯南：百万美元的五棱星》的谜题！

《名侦探柯南：百万美元的五棱星》在日本自412日上映以来，已取得超过155亿日元的票房成绩，位列2024年日本票房榜的榜首，超过前作《名侦探柯南：黑铁的鱼影》138.8亿日元，刷新系列日本票房新纪录，同时也创下系列最快突破百亿日元的纪录。2024年正值《名侦探柯南》漫画连载30周年纪念，剧场版《名侦探柯南：百万美元的五棱星》正是一份献给柯迷粉丝的礼物

《名侦探柯南：百万美元的五棱星》由永冈智佳执导，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制。目前已官宣定档于816日全国影院上映。

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