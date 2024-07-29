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Supercell爆款《爆裂小队》强势登陆ChinaJoy，引爆游戏新热潮！

资讯 来源_动漫之家 2024年07月29日 12:15
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《爆裂小队》作为一款超爽快多人策略对战手游，继承了Supercell一贯的休闲竞技标签和深度策略特点。在游戏中，玩家将参与多人趣味联机对战，收集Supercell旗下多款经典游戏角色，进行队伍策略搭配。丰富多样的对战地图，并叠加多种随机事件，让玩家的每场对战都充满乐趣！

Supercell爆款《爆裂小队》强势登陆ChinaJoy，引爆游戏新热潮！ 资讯 第1张

国服特色5V5玩法首测抢先体验

Supercell全新多人趣味派对手游《爆裂小队》国服首测即将开启，国服玩家可抢先体验全新5v5模式！

在全新的5V5模式中，您将可邀请4位好友加入派对，以5人对5人的方式展开一场快节奏的欢乐激斗。不同于传统模式，5V5模式不会在玩家死亡后结束，玩家不仅可以复活，还能保留一定比例的宝石。当对局倒计时结束时会统计5人获得的宝石数量，获取宝石总数多的一方即是胜利者，同时还会根据玩家收到的宝石数量结算奖励。

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ChinaJoy抢先体验 解锁超级福利

炎炎夏日，《爆裂小队》亮相2024年ChinaJoy，引发游戏热潮。

展区设计匠心独运，为玩家打造沉浸式体验。让玩家体验这款备受期待的休闲对战游戏，亲身感受其独特的乐趣和魅力，更有机会赢取专为展会准备的限量版周边福利。此外N4-10展台的小队先遣补给站准备了一系列精彩活动，等待玩家们亲自来解锁！

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先睹为快，粉丝热情点燃

《爆裂小队》2024 ChinaJoy N4-10展台，爆裂IP元素拉满。官方给玩家们准备了冒险寻宝、试玩挑战、合影打卡、赢宝石和兑换周边等一系列活动！（认准这只大母鸡不迷路）

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更有精美小礼品周边，玩家们参与补给站试玩和寻宝活动即可兑换，参与门槛低，奖励丰富。

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《爆裂小队》ChinaJoy N4-10展台实况，络绎不绝的人潮，试玩活动非常火爆，大排长龙，人头攒动。现场试玩可参加个人挑战赛、5V5挑战赛，账号挑战赛赢得宝石与盖章。

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场外区域还有非常有趣的爆裂巡游活动，找到哥布林三人组，说出接头暗号“哥布林，撒币”并合影，带话题#爆裂小队新游上线#发布社交媒体，即可获得金币与盖章集邮。

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全球首发创佳绩，国服首测即将开启

《爆裂小队》自全球发布以来，迅速取得了显著成就。游戏首日在170个国家和地区的iOS游戏免费榜中跻身前十，彰显了Supercell新作的强大吸引力。5月全球下载量超2600万，位列Sensor Tower热门移动游戏TOP10第二，登顶增长榜。全球上线首日的流水更是超过了1000万，首月收入将突破2亿大关。此外，全球上线前预约人数突破了4000万。

目前，国服正在开启不计费删档首测的招募，首测即将于7月30日正式开启，感兴趣的玩家可速去填写招募问卷，获取资格参加测试！

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总的来说，《爆裂小队》以其创新的游戏设计、熟悉的角色呈现和卓越的市场表现，成为了Supercell旗下又一款备受瞩目的精品游戏。

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