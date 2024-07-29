《变形金刚：起源》确认引进 擎天柱威震天决裂 大银幕见证传奇起源

由美国派拉蒙影片公司出品的《变形金刚》系列焕新之作《变形金刚：起源》正式官宣确认引进，即将在大银幕带来极致变形盛宴，影片同时发布全新预告和引进海报。数千年来汽车人与霸天虎混战不断，而在《变形金刚：起源》中，汽车人领袖擎天柱和霸天虎领袖威震天却情同手足，本作将聚焦他们如何从兄弟沦为宿敌，打响旷日持久的赛博坦之战，首次以电影形式带领观众见证变形金刚的起源故事，首部“变形金刚含量100%”的《变形金刚》电影，将以恢弘的视觉特效呈现极致变形狂潮与想象力爆棚的赛博坦星球，期待在大银幕开启《变形金刚》系列的新纪元。

预告以擎天柱与威震天一段激烈对峙展开，二人剑拔弩张的架势相信早已刻入一代代观众的脑海中。而随着擎天柱的独白“在我们成为敌人之前，我们却像兄弟一样”，我们看到了最初还未获得变形能力的擎天柱与威震天，他们还是名为奥利安·派克斯和D-16的低级机器“打工人”，只想卑微“搬砖”却要受着高人一等的变形金刚嘲笑——“他甚至都无法变形”。当不公的铁拳砸向擎天柱时，威震天扛下了一切，二人就这样相互扶持彼此，结下了深厚的友谊。而一个来自赛博坦地表地求救信号改变了一切，富有冒险心的擎天柱与威震天、大黄蜂、艾丽塔四人决定前往地表一探究竟，而在地表的一个神秘洞穴中，他们意外地被元组十三金刚之一的钛师傅认可，获得了变形齿轮，爆发了变形能力，而同时他们也得知了赛博坦不可告人的秘密，他们需要共同用变形能力拯救赛博坦，而威震天却一步步变得极端激进，暴力成为了他解决问题的方式，他与擎天柱产生了分歧，兄弟逐渐走向决裂，本可共同建造美好未来的他们将枪口指向了彼此，汽车人和霸天虎的战斗也就此打响。

预告不仅呈现了影片中意难平的兄弟情，也带来了火爆的赛博坦之战大场面，精致细腻的变形动作维持了系列一直以来的高水准，大片质感稳稳拿捏。多位人气角色一一亮相也不断为粉丝带来惊喜，除了主角擎天柱、威震天、大黄蜂、艾丽塔之外，钛师傅、御天敌、红蜘蛛、声波、震荡波、黑云等等经典角色均有亮相，首部“变形金刚含量100%”的《变形金刚》电影足以让观众直呼过瘾。除了变形金刚的酷炫亮相，预告中的“天外来客”——五面怪更是令人对影片的剧情更是充满好奇，看来赛博坦星球不但面临内忧，同时还需解决外患，获得变形能力的擎天柱一行人该怎样保护自己的赛博坦家园？期待一同去大银幕揭晓答案！

作为《变形金刚》系列的焕新之作，《变形金刚：起源》也有着强大的全明星阵容，“复联”顶流“锤哥”与“寡姐”再度联手，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯为大哥擎天柱配音，“寡姐”斯嘉丽·约翰逊为女汽车人艾丽塔配音，而《哥斯拉大战金刚》中的“怪兽专家”布莱恩·泰里·亨利则为霸天虎领袖威震天配音，还有《黑客帝国》系列的“墨菲斯”劳伦斯·菲什伯恩为汽车人元老钛师傅配音。影片的幕后团队也不容小觑，影片导演乔什·库雷曾凭借《玩具总动员4》拿下奥斯卡最佳动画长片、凭借《头脑特工队》拿下动画安妮奖最佳编剧，天马行空的他将为大家呈现一个想象力十足的赛博坦星球，而影片幕后制作更是由好莱坞特效顶尖团队——工业光魔担任。相信全明星、高水准的主创团队将为大家带来一部既原汁原味又远超想象的《变形金刚》电影。

《变形金刚》系列电影自2007年登陆大银幕至今已有17年，期间共7部真人版《变形金刚》凭借惊心动魄的故事、颠覆想象的视效在全球豪取超52亿美元的超高票房，也在中国内地共取得超66亿人民币的超高票房成绩，是最热门的系列电影IP之一。此次的《变形金刚：起源》的首支预告发布后，就引发了高度关注。“终于可以看到年轻的擎天柱和威震天相爱相杀了！”、“不愧是工业光魔，特效制作水准一流！”、“锤哥+寡姐这全明星阵容怎能不期待？”……全网网友高度期待这部《变形金刚》系列焕新之作终于在千呼万唤下确认引进，相信在大银幕相见之时，定能再度引爆观影狂潮。

《变形金刚：起源》由美国派拉蒙影片公司出品，奥斯卡最佳动画长片得主乔什·库雷执导，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯、“寡姐”斯嘉丽·约翰逊、布莱恩·泰里·亨利、科甘-迈克尔·凯、乔恩·哈姆、劳伦斯·菲什伯恩配音，现已确认引进，敬请期待。