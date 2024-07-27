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莉莉丝首次参展ChinaJoy，携《剑与远征：启程》引燃玩家热情

资讯 狼小狼 2024年07月27日 21:08

2024年第二十一届ChinaJoy于7月26日至7月29日在上海新国际博览中心盛大举办，游戏厂商、玩家、媒体汇聚一堂。展会的一大惊喜，便是莉莉丝游戏携在海外备受好评的新作《剑与远征：启程》亮相。

《剑与远征：启程》将于8月8日正式在国内上线，作为宣传造势的重要环节之一，这是莉莉丝游戏第一次参加历史悠久的Chinajoy展会，却意外得到了玩家超预期的欢迎。

莉莉丝首次参展ChinaJoy，携《剑与远征：启程》引燃玩家热情 资讯 第1张

在位于N5馆的G301Z展位上，莉莉丝打破次元壁，把游戏内具有代表性的场景，月桂酒馆与艾雅女神像搬到了展会现场，整个布置所营出的氛围相当吸引眼球。展会期间整个展台热闹非凡，一批批的访客拜访展位并参与互动游戏，尤其是精美的周边奖品，倍受现场访客好评。

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除此之外，展位现场的Coser同样给人留下了深刻印象，像是战辉、流莹、汉服奶奶、努力的十八魔、肉哥三缺一等等知名网红或Coser装扮成了游戏角色，更有《甄嬛传》里安陵容的扮演者陶昕然前来跨界站台，同各位Coser老师一同与玩家互动，点燃了现场热情。

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据悉，《剑与远征：启程》已在海外得到了玩家与媒体的一致认可，App Store评分过半年依旧高达4.8分。作为曾经在国内获得商业与口碑双丰收的《剑与远征》的续作，此次莉莉丝选择参展ChinaJoy积累声量，应该是对游戏的品质有着相当的信心，公测阶段的冲榜看来是势在必得。

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