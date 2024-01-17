漫画中国——漫画作品《半条棉被》

“漫画中国——习近平讲故事系列漫画”是从《习近平讲故事》《习近平谈治国理政》等著作以及习近平总书记在各类讲话、发言等中提到的真实故事、典故成语改编创作而成。这一季，精选出《半条棉被》《白马驮经与玄奘西行》《新加坡的郑和宝船》《丝绸之路》《连接大河文明的“万里纽带”》《千年丝路上的新交流》《叶问传人在埃及》《“非爱不可”妈妈团体》《中资企业在沙特“一带一路”建设中风生水起》《比亚迪”改变巴西城市交通》等十则经典故事，邀请杨飞（中国）、赵鹏（中国）、艾伦·贝 (Alan Bay)（新加坡）、徐泽阳（中国）、莱昂纳多·席尔瓦（Leonardo Silva）（乌拉圭）、佛德瑞克（Federico）（意大利）、李志清（中国香港）、卡洛斯·安（Carlos Aon）(阿根廷)、弗雷德·罗比姆（Fred Rubim）（巴西）等十余位国内外知名漫画家、插画家、动画家，以大众喜闻乐见的漫画、动画等艺术形式，通过以小见大的笔法，向国内外“Z世代”读者展现中国经典故事及其蕴含的习近平新时代中国特色社会主义思想精髓。
作品：《半条棉被》
作者：杨飞
毕业于吉林大学艺术学院设计系。一直从事儿童文学和漫画绘本创作。
北京市漫画学会会员；
中国科普作家协会少年儿童创作专业委员会会员；
北京市通州区高层次人才发展计划领军人才；
《小山雀的勇气茶馆》原创绘本绘本作品获中国动漫金龙奖绘本漫画金奖；入选国家新闻出版署“原动力”中国原创动漫出版扶持计划；获“优秀原创动漫作品版权开发奖励计划”品牌经营类铜奖；
《我的家乡十八洞》绘本第18届中国国际动漫节“金猴奖”红色动漫奖；入选2022年中国好书榜单；
《马兰的孩子》小说作品荣获“第八届中华优秀出版物奖”；
《半条棉被》绘本入选中国好书、获中宣部出版局推荐作品书目；
《小猪拉沃尔-08》丙烯画入围亚洲青年艺术家提名展；