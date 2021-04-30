云端平台促合作 数智赋能新征程——2021云上动漫游戏产业交易会精彩启幕

为持续巩固来之不易的新冠肺炎疫情防控成果，经前期沟通协调，第十七届中国国际动漫节拟于9月底10月初举办，有关手续正在报批中。同时，顺应今年的新形势新要求，“动漫之都”杭州于4月28日至5月5日举办以“数智赋能 动漫创未来”为主题的2021云上动漫游戏产业交易会。本次交易会由中共杭州市委宣传部、浙江省广播电视局、浙江广播电视集团指导，中国国际动漫节执委会办公室主办，杭州市动漫游戏产业发展中心承办，这也是该云端动漫盛会第二年举行。





4月29日下午，2021云上动漫游戏产业交易会新闻发布会在杭州文广集团AR沉浸式高清演播室精彩举行。会上不仅发布了2021云上动漫游戏产业交易会的亮点特色，也集中展示了动漫游戏领域的新趋势新项目，并邀约海内外动漫游戏企业、专业人士和爱好者于金秋时节汇聚杭州共同见证第十七届中国国际动漫节。





2021云上动漫游戏产业交易会启动仪式

据悉， 作为 “ 十四五 ” 时期 “ 动漫之都 ” 杭州 举办 的首个重要动漫 会 展活动，本次 交易会 贯彻落实 “ 十四五 ” 时期实施文化产业数字化战略的新要求，把握全面推进数字化改革的有利契机和杭州 “ 亚运会、大都市、现代化 ” 的重要窗口期，通过开展 “ 云上展览 ”“ 云上交易 ”“ 云上互动 ” 三大板块 和线下分会场 活动，提前预热第十七届中国国际动漫节， 着力 丰富杭州 “ 动漫之都 ” 建设的数字化智慧化新内涵，有效推动新征程上杭州动漫游戏产业 高质量 发展起好步、开好局，以动漫的方式助力杭州打造 “ 数智杭州、宜居天堂 ” 、建设社会主义现代化国际大都市 ，营造庆祝中国共产党百年华诞的良好氛围 。

中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任钮俊现场发布

本次交易会亮点特色

亮点一：体现建党百年，展现红色动漫风采

以动漫这一人们尤其是青少年喜闻乐见、生动形象的方式，传承红色基因、弘扬红色文化，助力推动党史学习教育入脑入心。结合目前仍在征集阶段的“永远跟党走——红色动漫致敬百年风华”主题动漫作品征集展示活动，遴选部分已征集到的来自全国各地的作品，通过“云上展览”板块进行预展示，并进一步发起征集邀约。开设“初心·逐梦——看《红船故事》学红船精神”专场，面向全球发布《红船故事》连环画。推介《真理的味道》等杭产原创红色动漫作品。启动“‘我爱科学’——中国‘科学家精神’”主题漫画创意大赛，展现建党百年历程中的科学家风采。





红色动漫有关内容推介

亮点二：体现国际特色，通过云端连接世界

结合当前全球疫情尚未得到完全控制的态势，通过“云上交易”板块，在线提供一对一洽谈、国内外动漫影视重点项目发布、文化出海签约等系列商务服务，促进国际动漫游戏交流合作，为下半年的第十七届中国国际动漫节商务板块引流。吸引法国、意大利、俄罗斯、新加坡、韩国等46个国家和地区的动漫游戏企业，以及世界动画协会、法国戛纳电视节、法国昂西国际动画节、莫斯科世界内容市场等20个国际动画节展及海外动漫机构在线参与。









现场连线国际嘉宾

亮点三：体现数智赋能，彰显产业数字化趋势

推介展示中南卡通的“之江一号”AI表演动画数字摄影棚、伏羲人工智能工作室的AI智能捏脸等项目，体现5G、人工智能、大数据、云计算、VR、AR等“黑科技”在动漫游戏领域的新应用。依托数字技术，在PC端和移动端同步搭建融“云上展览”“云上交易”“云上互动”三大板块十余项内容于一体的一站式、全天候的网络活动平台。其中，云上虚拟展厅通过文字、海报、视频、外链等多种形式，以宇宙星空为背景、太空舱为操作界面，分漫画&动态漫画、动画&动画电影、游戏&衍生、VR&AR新技术四大板块，集纳包括央视动漫、腾讯视频、欧漫达高等100多个国内外动漫游戏企业的IP作品，体现动漫游戏行业发展全生态。





“ 2021云上动漫游戏产业交易会”网络平台界面









中南卡通之江一号AI表演动画数字摄影棚项目





伏羲人工智能实验室智能捏脸项目

亮点四：体现优质IP，树立行业发展风向标

依托“云上交易”板块，在线开展项目征集及线上投票，评选“最受行业期待的新项目TOP10”和“最受买家青睐的新项目TOP10”，提供具有参考价值的产业风向标。发布推介由友诺动漫出品的国家广电总局重点动画项目——主旋律动画系列剧集《下姜村的绿水青山梦》。展示法国Xilam少儿动画公司的《小鸡Jaki在哪儿（第2季）》、《布布猫和薯条兔》和华策集团的《快递特工队》、《怪兽遥控器》等国内外动漫游戏作品。开设主题为“新国风崛起 重筑国漫新世界”的优酷动漫春季发布会专场，发布包括30余部作品在内的重点动画项目和为中小项目服务的“星光计划”以及鼓励在校大学生创作的“一千零一夜计划”。

《下姜村的绿水青山梦》宣传海报

2021

优酷动漫春季发布专场海报

亮点五：体现电竞游戏，助力2022杭州亚运会

把握电竞成为2022杭州亚运会比赛项目的契机，发布展示电竞游戏有关项目，体现未来杭州电竞游戏产业发展的实力和前景。“五一”小长假期间，作为本次交易会的线下分会场之一，由国际著名钢琴家郎朗代言的的网易《第五人格》COAIV全球总决赛将在杭州滨江小莲花体育馆打响。电魂网络将启动“梦梦杯”国际游戏创意大赛，广泛征集游戏创意，发掘电竞游戏人才，同时将开设《梦三国2》MSPL夏季赛专场发布。“云上交易”板块将首次组织电竞赛事推广专场活动，推广中国电子竞技娱乐大赛等国内电竞赛事。









“梦梦杯”国际游戏创意大赛海报

网易电竞《第五人格》全球总决赛海报

亮点六：体现品牌效应，邀约第十七届动漫节

突出中国国际动漫节系列品牌赛事活动，通过“云直播”“云发布”“云互动”“云邀约”等方式，吸引海内外业界人士、二次元爱好者关注并参与下半年将举办的第十七届中国国际动漫节。“金猴奖”大赛将以“展现成果、赛产一体、业者圆梦”为出发点，向海内外广发“英雄帖”。中国（杭州）国际少儿漫画大赛报名评审实施网络化，并创新推出分赛区申请机制，联动境内外各大赛区分享创作故事。邀请知名声优主播和Coser在杭州湖滨步行街“湖上直播间”进行现场互动直播，预热今年的声优大赛和中国Cosplay超级盛典。通过抖音、微博等社交媒体平台，联动发起“国风假日行”新媒体传播活动，引导人们结合“五一”小长假出游弘扬中华优秀传统文化，促进假日文化消费。

“金猴奖”大赛作品征集海报

中国COSPLAY超级盛典有关直播海报









声优大赛有关直播海报





宣传海报亮相杭州工联巨幕LED屏

如需了解2021云上动漫游戏产业交易会和下半年拟举办的第十七届中国国际动漫节最新情况，敬请关注“中国国际动漫节”官方网站、微博和微信公众号。

2021云上动漫游戏产业交易会新闻发布会回放观看二维码：