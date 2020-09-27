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产业博览会精彩看点有哪些？戳这里提前了解！

资讯 狼小狼 2020年09月27日 14:19
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众所期盼的 第十六届中国国际动漫节

将于 9月29日至10月4日

杭州市（滨江）白马湖国际会展中心举行。

大伙儿是不是特别期待呀？

最近，特别多小伙伴们来问国漫君：

第十六届中国国际动漫节产业博览会

有木有新的剧透？

有哪些好玩的活动？

今天，国漫君就要提前“放大招”,

为大家透露一波 产业博览会精彩亮点

一起来看看吧~

产业博览会·总览

第十六届中国国际动漫节产业博览会共吸引国内外200余家企业参展。境外机构主要来自欧美日企业在中国的分公司及代理机构，国内外行业知名大咖齐聚杭城，为动漫游戏迷带来数百热门IP。华服馆集结了川黛、远山乔、十三余等40多个国内知名华服品牌。

同时，博览会现场还将设有各种主题展及活动，包括中宣部“原动力”中国原创动漫出版作品主题展（A1-4）、国家广播电视总局季度推优和年度推优作品展（A馆序厅）、2020“金猴奖”大赛作品展（B1-2）、“同心战疫 温暖前行”主题漫画展（A1-14）、“浙里漫星璀璨”主题作品展（B4-B）、2020动漫模型视觉展（B3），更有为期六天的名家签售、国风馆、国漫自由行等活动。

A1馆 · 2.5D平面图

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动漫品牌联合馆一楼（A1）汇聚了 央视动漫集团、浙江广电集团、江苏省动漫企业组团、武汉市动漫协会组团、第19届亚运会组委会等大型传媒机构和动漫协会，同时还吸引了 集英万代、欧漫达高、腾讯动漫、电魂网络等国内外动漫游戏产业代表品牌。

A2馆· 2.5D平面图

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动漫品牌联合馆二楼（A2）汇聚了各种正版代理动漫游戏企业，如美国暴雪、金桨文化、友诺文化等，为大家带来了知名的境内外IP作品，还有大量实力优秀的原创动漫和影视公司，如睿宸影视、流彩动画、阿优动漫、乾华泰豪、特立宙、蒸汽工场、中南文创等。

B1 · 2.5D平面图

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动漫游戏产业馆（B馆）境内区，汇聚了网易逆水寒、哔哩哔哩、天闻角川、玄机科技、波洞星球、快看漫画、炎魂网络、华强方特等行业知名大咖。

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动漫游戏产业馆（B馆）境外区万代旗下BANPRESTO（眼镜厂）、KOTOBUKIYA（寿屋）、SEGA（世嘉）、东京电视台等为漫迷们带来热门IP产品。

B4 · 2.5D平面图

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动漫游戏产业馆-华服馆（B4）：华服如今已经成为国潮、动漫等爱好者的一种穿衣风格和生活方式，在弘扬中华传统文化，增强民族文化自信的指引下，华服馆在去年的基础上集结了更多国内众多华服品牌如川黛、远山乔、十三余、宴山亭、花朝记、春山集、重回汉唐、钟灵记、江夏堂、风雪初晴等等，行业TOP品牌的入驻4000平独立双场馆，自带大型户外露天场地，40多个国内知名国风品牌云集，同时黄乔恩、鹤川、句芒、九井宴、玖柯、四月、司小南、大君等圈内知名KOL也将来到现场签售互动，国风主题馆将成为汉服文化集聚、同袍们喜欢的新节日，共聚动漫节。

“同心战疫 温暖前行”· 主题漫画展


“同心战疫 温暖前行”主题漫画展将展出由杭州动漫游戏产业发展中心、武汉动漫协会、杭州青少年活动中心选送的数百幅防疫抗疫漫画作品，以“同心抗疫·温暖前行”为主题，利用开放通透式展台、造型墙等表现形式来综合展示漫画作品，充分体现动漫独具魅力的艺术风格，展现中国人民在疫情面前强大的凝聚力和同心协力抗击疫情的决心。

“浙里漫星璀璨” · 主题展


“浙里漫星璀璨”主题展将展出丰子恺、叶浅予、华君武、张乐平、沈伯尘、米谷六位浙江籍漫画名家在浙江生活、学习、工作的点滴，以沉浸式观赏为理念，利用现代透视分层布景理念手法还原名家生活、学习、工作的场景，通过人物志、赏名作、忆江南三大板块，让观众体会不同年代、不同风格、不同技巧手法的漫画作品，了解浙江漫画的发展历程，呈现杭州悠久浓厚的文化氛围和历史底蕴。

2020 · 动漫模型视觉展

产业博览会精彩看点有哪些？戳这里提前了解！ 资讯 第40张

2020动漫模型视觉展网罗全球经典影视动漫作品，涵盖国内外知名厂商及个人工作室，展品包括手办、模型、雕像、扭蛋、潮玩等千余件收藏级展品，等你来看！

说到这里，国漫君还是要提醒大家：

进入场馆需要全程佩戴口罩哟！

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除了以上内容，

国漫君还要继续透露

产业博览会门票相关信息

以及 博览会精彩玩法 ，

小伙伴们也不要错过哟！

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