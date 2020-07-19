美企选择继续留粤发展 携手前海企业共创SGS COSPLAY文化创意园

7月17日下午，深圳市前海创展时代文化传媒公司与美国POP LIFE就携手打造我国首个COSPLAY文化创意园在东莞举行了签约仪式，双方将利用文化创意园影视基地现有的五十多种场景，结合二次元特点，打造综艺栏目、纪录片、动漫电影等优质影视作品，携手探索一条高度个性化、多元化的创新之路。国内外动漫游戏领域负责人和近百位知名COSER参加了签约仪式。



















据悉，由双方打造的“SGS COSPLAY文化创意园”占地面积共5万平方米，有影视基地、创意中心、总部大楼三栋建筑。文化创意园将着眼于二次元内容建设与创新，孵化自有文创品牌项目，试图打破目前COSPLAY的发展瓶颈，创办以COSER为主体的优质综艺栏目、纪录片、动漫电影等影视内容，并与知名视频网站平台深入合作，开辟专栏频道，打造聚合式云平台。同时，常态化的短视频拍摄和线上直播,可多渠道曝光引流，做到线上线下融合发展。

作为全球领先的品牌开发和创意公司，POP LIFE一直致力于全球范围内的IP合作、品牌管理及与潮流相关的文化符号塑造与传播，已发展成为全球时尚生活方式的引领者。近年来，POP LIFE进一步在潮流文化娱乐产业进行布局，这一次与深圳市前海创展时代文化传媒公司共同打造的SGS COSPLAY文化创意园，就是POP LIFE战略规划的重要一步。

深圳市前海创展时代文化传媒公司作为深圳的本土企业，扎根深圳，辐射全国，经过十几年的品牌培育，孕育出“深圳国际电玩节”、“深圳欢乐灯会”等具有国际影响力的品牌项目，此次与POP LIFE的战略合作正是依托其强大的品牌资源与文化底蕴。在此之前，POP LIFE与深圳市前海创展时代文化传媒公司已经有过数次的深度合作，包括在“深圳欢乐灯会”设置主题灯组、举办专场年会、参展“深圳国际电玩节”等等，这次的合作则是战略再升级再部署。



据了解，深圳市前海创展时代已将最具品牌影响力的“深圳欢乐灯会”项目输出到东莞SGS COSPLAY文化创意园，打造夜经济集聚区，释放“夜空间”，助力粤港澳大湾区经济发展。

未来，双方也将积极探索新的发展模式，形成合作共赢、共同发展的新趋势，将中国首个COSPLAY文化创意园打造成具有国际性影响力的大型复合型文化产业创意园区。



