动画《六冰与郎次的魔法律顾问事务所》第二季视觉图、主题曲信息公布

周一（3月9日），TV版动画《六冰与郎次的魔法律顾问事务所（日语：ムヒョとロージーの魔法律相談事務所）》在其官方网站公布了动画第二季的新视觉图、主题曲信息。













新视觉图



动画的片头主题曲是由ZAQ演唱的《イノチノアカシ》，片尾主题曲是由组合NOW ON AIR演唱的《Proud Days》。



ZAQ



组合NOW ON AIR



动画第二季将于今年夏天播出。动画第一季于2018年8月播出。



动画第二季主要制作人员如下：



监督：近藤信宏

脚本：鈴木やすゆき

角色设计：河野紘一郎

总作画监督：只野和子、松下浩美

音乐：川﨑 龍

动画制作：Studio DEEN

制作协力：ブリッジ



动画第二季主要声优如下：



六冰/六冰透 cv 村濑歩

郎次/草野次郎 cv 林勇

圆宙/圆宙继 cv 神谷浩史

洋一/火向洋一 cv 柿原徹也

黑鸟理绪/理绪 cv 明坂聪美

我孙子优/孙子 cv 河村梨恵

班治·克劳斯 cv 羽多野涉

今井玲子 cv 斋贺光希

竹乃内菜菜 cv 野水伊织

健二/ケンジ cv 天﨑滉平

提基/ティキ cv 太田启治

五岭陀罗尼丸/ゴリョー cv 小林裕介

惠比寿花夫/エビス cv 高桥伸也



原作漫画的作者西义之还在推特上贴出的动画第二季庆贺图。



动画《六冰与郎次的魔法律顾问事务所（日语：ムヒョとロージーの魔法律相談事務所）》改编自西义之在集英社杂志《周刊少年jump》2004年第53期至2008年第14期连载的同名黑暗幻想漫画作品。漫画的续集正在集英社漫画网站“少年Jump+”上连载。



漫画故事发生在本来世界上不应该存在的死灵横行伤人的事件的现代日本。所谓魔法律协会，是根据魔法律裁决幽灵犯罪而新设置的机构。六冰魔法律事务所是主要的舞台，以魔法律运用自如的天才少年六冰与平庸助手郎次两人的活跃作为主轴，故事就此展开。





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