原创剧场版动画《想哭的我戴上了猫的面具》本预告片播出

今日（3月10日），动画制作工作室Colorido的原创剧场版动画《想哭的我戴上了猫的面具（日语：泣きたい私は猫をかぶる）》的本预告片开始播出。











动画的官方网站也公布了动画的两名追加声优山寺宏一和小木博明，他们分别为猫店主和楠木老师配音。



这部剧场版动画计划在6月5日上映。



动画女主角笹木美代由志田未来配音，男主角日之出贤人由花江夏树配音。



动画主要制作人员如下：



监督：佐藤順一、柴山智隆

脚本：岡田磨里

主题歌：ヨルシカ 「花に亡霊」（ユニバーサルJ）

角色设计：池田由美

演出：清水勇司

作画监督：加藤ふみ、横田匡史、永江彰浩、村山正直、薮本和彦、石川隼、藤巻裕一、植村淳

作画监督：小林正頼、橋本尚典、石舘波子、加藤万由子、小野田貴之、田沢潮

美术监督：竹田悠介、益城貴昌

色彩设计：田中美穂

CG导演：さいとうつかさ

摄影监督：松井伸哉

编辑：西山茂

音乐：窪田ミナ

制作：スタジオコロリド

企画：ツインエンジン

发行：東宝映像事業部

出品：「泣きたい私は猫をかぶる」制作委员会



这部动画以爱知县常滑市为舞台，被称为“ムゲ”（有着无限多谜团的人类）的自由奔放的中学2年级学生笹木美代与日之出贤人是同班同学，笹木关注日之出，每天捉弄对方却没得到多大的回应，直到有一天笹木获得了能变成猫的不可思议的面具，变成猫的她与日之出的距离得以接近。随着交流的深入，笹木发现自己与猫的界限逐渐变得模糊……





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