原创动画《Assault Lily Bouquet》公开第二波宣传影像等情报

AZONE旗下原创角色品牌「Assault Lily」与创作集团acus合作推出原创动画《Assault Lily Bouquet（アサルトリリィ Bouquet）》，官方日前公开第二波宣传影像等情报。动画预计2020年7月播出。

在近未来的地球出现了被人类称作为「ヒュージ」的神秘生命体导致面临毁灭的危机，全世界为了对付「ヒュージ」制作出之对抗的决战兵器「CHARM」，被称作为「リリィ」的少女们在世界各地开始设立名为「ガーデン」的「リリィ」养成机关……





【制作团队】

监督：佐伯昭志

角色设计：细居美恵子

辅助角色设计・总作画监督：潮月一也

副监督：长原圭太

总作画监督：諏访壮大

チャーム设计：秋篠Denforword日和

ヒュージ设计：石田弘道

动作导演デ：铃木勘太

美术监督 丸山康司：北井真理江

色彩设计：日比野仁

CG监督：及川恭平・岛久登

撮影监督：卫藤直毅

编集：松原理恵

音响监督：亀山俊树

音楽：松田彬人

动画制作：シャフト

製作：アサルトリリィプロジェクト





【声优】

一柳梨璃：赤尾ひかる

白井梦结：夏吉ゆうこ

枫・J・ヌーベル：井泽美香子

二川二水：西本りみ

安藤鹤纱：纺木吏佐

吉村・Thi・梅：岩田阳葵

郭神琳：星守纱凪

王雨嘉：远野ひかる

ミリアム・ヒルデガルド・v・グロピウス：高桥花林



