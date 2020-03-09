原创动画《Assault Lily Bouquet》公开第二波宣传影像等情报

AZONE旗下原创角色品牌「Assault Lily」与创作集团acus合作推出原创动画《Assault Lily Bouquet（アサルトリリィ Bouquet）》，官方日前公开第二波宣传影像等情报。动画预计2020年7月播出。
在近未来的地球出现了被人类称作为「ヒュージ」的神秘生命体导致面临毁灭的危机，全世界为了对付「ヒュージ」制作出之对抗的决战兵器「CHARM」，被称作为「リリィ」的少女们在世界各地开始设立名为「ガーデン」的「リリィ」养成机关……
【制作团队】
监督：佐伯昭志
角色设计：细居美恵子
辅助角色设计・总作画监督：潮月一也
副监督：长原圭太
总作画监督：諏访壮大
チャーム设计：秋篠Denforword日和
ヒュージ设计：石田弘道
动作导演デ：铃木勘太
美术监督 丸山康司：北井真理江
色彩设计：日比野仁
CG监督：及川恭平・岛久登
撮影监督：卫藤直毅
编集：松原理恵
音响监督：亀山俊树
音楽：松田彬人
动画制作：シャフト
製作：アサルトリリィプロジェクト
【声优】
一柳梨璃：赤尾ひかる
白井梦结：夏吉ゆうこ
枫・J・ヌーベル：井泽美香子
二川二水：西本りみ
安藤鹤纱：纺木吏佐
吉村・Thi・梅：岩田阳葵
郭神琳：星守纱凪
王雨嘉：远野ひかる
ミリアム・ヒルデガルド・v・グロピウス：高桥花林
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