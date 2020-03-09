动画《邪神与厨二病少女》第二季4月6日起开始播出

周六（3月7日），TV版动画《邪神与厨二病少女（日语：邪神ちゃんドロップキック）》在其官方网站宣布，动画第二季《邪神ちゃんドロップキック'（暂译：邪神与厨二病少女'）》将于4月6日起开始播出，动画具体播出时间如下：



东京MX 2020年4月6日起每周一25：15～

群马电视台 2020年4月6日起每周一24：30～

栃木电视台 2020年4月6日起每周一24：30～

太阳电视台 2020年4月6日起每周一25：30～

西日本放送 2020年4月12日起每周日26：00～

AT-X 2020年4月6日起每周一22：30～



动画官方网站还宣布，动画的片尾曲将是由2.5次元重金属集团“ZAMB”制作的《Love Satisfaction》。动画的片头曲是由halca演唱的《時としてバイオレンス》。



官方网站也开始播出动画的宣传视频。







动画主要制作人员如下：



制作总指挥：夏目公一朗

总监督：佐藤光

监督：矢野孝典

系列构成：笔安一幸

脚本：笔安一幸、村上桃子

角色设计・总作画监督：古贺诚

色彩设计：野口幸恵

音乐：栗原悠希、神马让

音响监督：今泉雄一

音响制作：エスタ─セブン

动画制作：ノーマッド



动画主要声优如下：



邪神酱 cv 铃木爱奈

花园百合铃 cv 大森日雅

美杜莎 cv 久保田未梦

佩可拉 cv 小坂井祐莉绘

米诺斯 cv 小见川千明

波波隆 cv 佐佐木李子

珀耳塞福涅2世 cv 饭田里穗

橘芽依 cv 原奈津子

游佐 cv 荒浪和沙

浩二（冰酱） cv 寺田御子

皮诺 cv 山田麻莉奈

僵僵 cv 山下七海

僵僵的姐姐兰兰 cv 田中美海

贝特 cv M・A・O

恶魔A cv 游佐浩二



TV版动画《邪神与厨二病少女（日语：邪神ちゃんドロップキック）》改编自由ユキヲ创作的同名漫画。ユキヲ于2012年4月开始在Flex Comix的网络杂志《漫画彗星》上连载漫画《邪神与厨二病少女》。动画第一季于2018年7月至9月播出。

这部漫画是一部喜剧作品。厨二病少女花园百合铃是一名大学生，某一日她召唤出了魔界的恶魔邪神酱。现在她们只能生活在东京神保町的一所破旧公寓里。为了能够回到魔界，邪神酱每天都打着如何杀死百合铃的算盘。





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