动画《租借女友》第二部角色宣传片，七海麻美宣传片播出

周日（3月8日)，TV版动画《租借女友（日语：彼女、お借りします）》开始播出动画第二部角色宣传片。这一次播出的是男主角木之下和也的前女友七海麻美的个人宣传片。







官方网站还公布了一张七海麻美在海边约会的视觉图。



之前播出的角色水原千鹤宣传片







动画将从今年7月起在MBS、TBS和BS-TBS的“アニメイズム”节目播出。



之前播出的先行宣传片







动画主要制作人员如下：



原作：宫岛礼吏

监督：古贺一臣

系列构成：广田光毅

角色设计：平山寛菜

音乐：前山田健一

动画制作：TMS娱乐



动画主要声优如下：



水原千鹤（一之濑千鹤） cv 雨宫天

七海麻美 cv 悠木碧

更科瑠夏 cv 东山奈央

樱泽墨 cv 高桥李依

木之下和也 cv 堀江瞬



动画《租借女友》改编自漫画家宫岛礼吏的同名少年漫画作品。漫画于讲谈社杂志《周刊少年Magazine》2017年第32期开始连载。讲谈社在2019年10月17日出版了漫画单行本第12卷。



故事简介：



木之下和也是住在都内，不爱用功的大学生，因为被交往一个月的女友甩了，赌气登入“租借女友”，与水原千鹤约会。约会到一半接到祖母病倒的通知而赶往医院的和也，为了实现祖母希望和也找到好对象的愿望，谎称千鹤是女友…就在和也下定决定挥别情伤，坦然面对大学生活时，却发现千鹤是同校大一的学生！两人的租赁关系似乎不只一次？





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