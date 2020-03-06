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舞台剧《魔法使的新娘》将上演第2部

资讯 十月轻舞 2020年03月06日 10:14

　　日本漫画家ヤマザキコレ原作漫画《魔法使的新娘》改编的舞台剧将制作第2部。

舞台剧《魔法使的新娘》将上演第2部 资讯

　　女主角羽鸟智世由工藤遥出演、男主角艾利亚斯由神农直隆出演，舞台剧第一部于2019年10月在东京・あうるすぽっとにて上演。第2部工藤、神农继续出演、10月17日至25日在东京・纪伊国屋剧场、11月7日、8日在大阪・サンケイホールブリーゼ公演。此外脚本、演出继续由前作的高羽彩负责。

　　《魔法使的新娘》2013年11月30日在Mag Garden旗下发行的月刊漫画杂志《月刊Comic BLADE》连载，2014年9月5日转到同出版社旗下《月刊Comic Garden》连载，单行本最新11卷发行中。作品曾获《ComicNatal大赏2014》第二名以及《这本漫画真厉害2015》第二名。改编动画《魔法使的新娘》由WIT STUDIO制作，于2017年10月8日起播出，全24话。舞台剧将于10月5日至14日在东京上演。


故事内容

       十五岁的少女羽鸟智世，既没有容身之所，也没有生存的希望与能力。却有一名非人的魔法使艾利亚斯•爱因兹怀斯以五百万英镑在拍卖会上买下了智世，并把她当成“徒弟”和“新娘”，她心中停止已久的时间也开始慢慢地运转…



本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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