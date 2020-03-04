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动画《座敷童子塌塌米酱》宣传片播出

资讯 musquall 2020年03月04日 16:02

      周二（3月3日），由漫画家押切莲介一人担任监督、脚本、角色原案的动画《座敷童子塌塌米酱（日语：ざしきわらしのタタミちゃん）》在其官方网站开始播出动画的宣传片。宣传片播放了由音乐组合ORESAMA演唱的主题曲


动画《座敷童子塌塌米酱》宣传片播出 资讯 第1张

动画主视觉图

动画《座敷童子塌塌米酱》宣传片播出 资讯 第2张

音乐组合ORESAMA

      这部动画是押切莲介的动画出道作。



动画主要声优如下：

タタミちゃん cv 井澤詩織
大家 cv 新井里美
くすぐり坊主 cv 杉田智和
ぽんぽこ丸：CV.上田燿司
カラオケ店 店長：CV.藤原啓治
イナノガワさん：CV.BBゴロー
霊（遠藤正子）：CV.佐藤 恵
お菊：CV.香坂さき
カラオケ店 店員：CV.大塚琴美

动画《座敷童子塌塌米酱》宣传片播出 资讯 第3张

动画《座敷童子塌塌米酱》宣传片播出 资讯 第4张

      这部动画的企划从两年前开始，目前已经完成了12话的剧本。动画由漫画家押切莲介一人担任监督、脚本、角色原案，由Zero-G负责制作。

      这部动画是一个“痛快恐怖恶搞喜剧（痛快ホラーギャグコメディ）”动画。动画的主角是一个名叫タタミちゃん的毒舌妖怪。タタミちゃん同其他妖怪、幽灵一起居住在日本东京。除了要与其他世界的生物打交道外，タタミちゃん还得为了缴纳水电煤气等费用而找工作。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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