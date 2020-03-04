押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图

周二（3月3日），著名监督押井守的全新动画电影《VLADLOVE》官方网站公布了动画的关键视觉图和角色图。官方网站还播放了一段视频，视频邀请大家猜一猜主角绊播贡的声优是谁。猜中的观众将有机会被邀请至动画的放映会。







关键视觉图













绊播贡/絆播貢，血型为稀有的“奇美拉”血型的高二女生。知道自己的稀有血型可以拯救很多人后，就非常喜欢献血。在血站偶遇美少女吸血鬼舞·薇拉德·特兰希尔韦尼亚并保护了她。而且满足了饥肠辘辘的舞吸血的要求。之后，她在学校建立了献血部，并就任部长。



舞·薇拉德·特兰希尔韦尼亚/マイ・ブラド・

トランシルヴァニア



动画主要制作人员如下：



原作、总监督：押井守

监督：西村纯二

脚本：押井守・山邑圭

音乐：川井宪次

音响：若林和弘

角色设计：新垣一成

动画制作：株式会社Drive

动画制作协力：株式会社プロダクション・アイジー



动画讲述了一名吸血鬼少女和一名人类女子高中生之间的故事。押井守曾提到，这部动画不会有帅哥出现。这部动画紧紧围绕着女孩遇到女孩这个概念展开。



这部动画计划在2020年秋季播出。





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