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押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图

资讯 musquall 2020年03月04日 15:20

      周二（3月3日），著名监督押井守的全新动画电影《VLADLOVE》官方网站公布了动画的关键视觉图和角色图。官方网站还播放了一段视频，视频邀请大家猜一猜主角绊播贡的声优是谁。猜中的观众将有机会被邀请至动画的放映会。



关键视觉图



押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图 资讯 第1张


绊播贡/絆播貢，血型为稀有的“奇美拉”血型的高二女生。知道自己的稀有血型可以拯救很多人后，就非常喜欢献血。在血站偶遇美少女吸血鬼舞·薇拉德·特兰希尔韦尼亚并保护了她。而且满足了饥肠辘辘的舞吸血的要求。之后，她在学校建立了献血部，并就任部长。

押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图 资讯 第2张

舞·薇拉德·特兰希尔韦尼亚/マイ・ブラド・
トランシルヴァニア

押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图 资讯 第3张

动画主要制作人员如下：

原作、总监督：押井守　
监督：西村纯二
脚本：押井守・山邑圭
音乐：川井宪次
音响：若林和弘
角色设计：新垣一成
动画制作：株式会社Drive
动画制作协力：株式会社プロダクション・アイジー

押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图 资讯 第4张

押井守全新动画电影《VLADLOVE》公布关键视觉图、角色图 资讯 第5张

      动画讲述了一名吸血鬼少女和一名人类女子高中生之间的故事。押井守曾提到，这部动画不会有帅哥出现。这部动画紧紧围绕着女孩遇到女孩这个概念展开。

      这部动画计划在2020年秋季播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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