TV版动画《忧国的莫里亚蒂》主要制作人员公布

今日（3月4日），TV版动画《忧国的莫里亚蒂（日语：憂国のモリアーティ）》的官方网站正式对外开放。官方网站公布了动画的先行视觉图和主要制作人员。今日出版的集英社杂志《Jump Square》今年4月刊也宣布了这一消息。



先行视觉图



动画主要制作人员如下：



监督：野村和也

角色设计：大久保彻

动画制作：Production I.G



动画改编自竹内良辅、三好辉原作漫画《忧国的莫里亚蒂》。漫画《忧国的莫里亚蒂》于集英社杂志《Jump Square》2016年9月刊开始连载至今。本作根据英国小说《福尔摩斯探案集》改编，不过设定和剧情与原著不同。小说中的反派莫里亚蒂为本作的主人公，而福尔摩斯则作为他的对手出场。原作已改编为小说及音乐剧作品，集英社也在今天发售了漫画单行本第11卷。



故事简介：



时值19世纪末，在大英帝国最强盛的时期（大不列颠治下的和平）的伦敦——通过自古以来便根深蒂固的完全阶级制度，上流阶级的人们支配着“大英帝国”，从出生开始便决定了一生的身份的制度，必然会导致人类同胞的歧视。这时，有一位想要祛除阶级制度产生的邪恶，制作出理想国度的青年，这就是威廉·詹姆斯·莫里亚蒂，或者说是夏洛克·福尔摩斯宿敌的故事……





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