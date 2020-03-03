TV动画《月歌。》第二季延期至7月播出





TV动画《月歌。》第二季《月歌。THE ANIMATION 2》播出时间由原定的4月延期至7月开播。

动画将在TOKYO MX、KBS京都、SunTV、爱知电视台、BS11播出。官网解释“由于现今全世界范围问题的影响，制作时间不及，延期播出。”

电视动画《月歌。》是以二次元形象和音乐、CD广播剧等来表现各月特色与魅力的企划中的一环， TV动画第一季2016年7月至9月播出。第二季《月歌。THE ANIMATION 2》描绘了月野艺能事务所旗下的两组偶像团体―Six Gravity和Procellarum的日常。第二季导演西本由紀夫担任，系列构成由高桥ナツコ负责。

剧情简介

月野艺能事务所旗下的两组偶像团体―Six Gravity（通称：Gravi）与Procellarum（通称：Procella），是互相竞争的兄弟团体。

他们住在东京都内的月野宿舍，共同生活著，并以新人偶像之姿互相竞争、切磋奋斗著！

男孩们努力进行偶像活动时的闪耀姿态，以及平凡日常生活中的真实样貌，都在此呈现。

——Gravi 与 Procella 的偶像日常故事，即将开始。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。



