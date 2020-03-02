动画《GIBIATE》公布4名追加声优

周日（3月1日），动画《GIBIATE》在其官方网站公布了四名追加声优。

















池田秀一 饰吉永博士



七海弘希 饰鸠波 彩爱



崎本大海 饰美树本 伊佐夫



伊藤惠美 饰船田 尤莉卡



动画由著名漫画家天野喜孝担任角色设计。动画在官方网站公布了动画的主要声优及部分角色的介绍。



神崎千水 cv 柿原彻也



从江户时代早期穿越而来的武士。在战国时代，他拥有“千人斩”的别名，以日本刀与西洋刀的双刀为武器斩敌无数，但现在立下了不杀之誓。



船田凯瑟琳 cv 藤井雪代



担任博士助手的少女。欧美混血儿。性格乐观直率。虽然不擅长战斗，但也努力援救刚到现代的千水二人。



真田兼六 cv 东地宏树



和千水一起从江户时代早期穿越而来的忍者。

他是信浓的战国大名真田一族的族人。性格开朗，擅长活跃气氛。以炸弹为武器与Gibia战斗。



鬼仓雪之丞 cv 羽佐间道夫



在战国时代擅长使用棍棒的武僧。

性格豪迈又不失细腻。



鸠波莲司郎（上左），不法组织加利安斯的领导者，曾是黑帮组织的头目。越狱之后，他为了争夺粮食，以大胁差（日本刀的一种）为武器，攻击千水等人。



祖师谷红莲（上右），加利安斯的二号人物，自黑帮时代开始便追随莲司郎。他以快速而精准无比的双枪为武器，与Gibia战斗。



叶室克典（下左），加利安斯的组织成员，曾是渔夫。因为与同伴争斗而犯下过失杀人的罪行，曾在狱中服刑。



佐久间秀典（下中），加利安斯的组织成员，曾是炸弹犯。在狱中服刑时，因为钦佩莲司郎的男子气概，而成为了跟随他的小弟。



美树本伊佐夫（下右），加利安斯的组织成员，曾是田径运动员。他因莲司郎与祖师谷的男子气概感到共鸣。



动画《GIBIATE》是“Gibiate Project”的一部分。2019年7月初，项目在AnimeExpo上宣布了动画计划。动画将会在今年7月的“AnimeExpo”上首映。



故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。



动画由天野喜孝负责角色设计，芹泽直树负责怪物设计、石田四郎国寿负责日本刀设计、金林真多吕负责日本人偶设计、古代祐三负责音响、小松屋和吉田兄弟负责其中的三味线。





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