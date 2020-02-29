美少女游戏《徒花异谭》公开新情报

ANIPLEX成立的全新视觉小说游戏品牌 ANIPLEX.EXE 与 美少女游戏公司 Liar-soft 合作制作的游戏《徒花异谭》公开故事梗要等情报。中英日文版预计 2020 年发售。

故事简介：

当少女回过神来，发现自己身在陌生的幽暗森林里。她遭到突然现身的怪物袭击，并被一名把毛笔当成刀一般挥舞斩杀敌人的神祕少年所救。

他自称为「黑笔」，用熟识的口气称呼少女为「白姬」。

然而无论是少年的长相还是他呼唤的名字，少女都丝毫没有印象。

这是因为她脑中失去了所有记忆。

据黑笔所说，这裡是属于绘本的世界──「徒花乡」。世上所有的「故事」都与梦境一样，无论多麼深陷其中，一旦醒来便什麼也不会留下。

因此这个世界才会被取名为徒花──比喻為即使开花也不会结果的花。

而两人的任务似乎就是在这裡的童话故事世界中巡回，监视故事的情节是否有扭曲產生。

像魁儡般有点靠不住的白姬照著指示，翻开了交到自己手上的一本绘本。

绘本的标题是──《开花爷爷》。

翻开这本被虫蛀得很严重、几乎快要朽坏的绘本后，纸面随即发出刺眼的光芒，将少年少女带进了童话故事的世界里──





【声优】

黑笔 CV：加藤涉

白姬 CV：南早纪

开花爷爷 CV：玉井勇辉

乙姬 CV：桑原由气

瓜子姬 CV：高森奈津美

桃太郎 CV：石谷春贵



