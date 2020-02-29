美少女游戏《徒花异谭》公开新情报

ANIPLEX成立的全新视觉小说游戏品牌 ANIPLEX.EXE 与 美少女游戏公司 Liar-soft 合作制作的游戏《徒花异谭》公开故事梗要等情报。中英日文版预计 2020 年发售。
故事简介：
当少女回过神来，发现自己身在陌生的幽暗森林里。她遭到突然现身的怪物袭击，并被一名把毛笔当成刀一般挥舞斩杀敌人的神祕少年所救。
他自称为「黑笔」，用熟识的口气称呼少女为「白姬」。
然而无论是少年的长相还是他呼唤的名字，少女都丝毫没有印象。
这是因为她脑中失去了所有记忆。
据黑笔所说，这裡是属于绘本的世界──「徒花乡」。世上所有的「故事」都与梦境一样，无论多麼深陷其中，一旦醒来便什麼也不会留下。
因此这个世界才会被取名为徒花──比喻為即使开花也不会结果的花。
而两人的任务似乎就是在这裡的童话故事世界中巡回，监视故事的情节是否有扭曲產生。
像魁儡般有点靠不住的白姬照著指示，翻开了交到自己手上的一本绘本。
绘本的标题是──《开花爷爷》。
翻开这本被虫蛀得很严重、几乎快要朽坏的绘本后，纸面随即发出刺眼的光芒，将少年少女带进了童话故事的世界里──
【声优】
黑笔 CV：加藤涉
白姬 CV：南早纪
开花爷爷 CV：玉井勇辉
乙姬 CV：桑原由气
瓜子姬 CV：高森奈津美
桃太郎 CV：石谷春贵
评论