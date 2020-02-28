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剧场版动画《最喜欢电影的POMPO小姐》今年上映确定

资讯 musquall 2020年02月28日 14:33

      今日（2月28日），剧场版动画《最喜欢电影的POMPO小姐（日语：映画大好きポンポさん）》在其官方网站公布了动画的追加制作人员、第一张关键视觉图，并确定动画将在今年上映。

剧场版动画《最喜欢电影的POMPO小姐》今年上映确定 资讯 第1张


      剧场版的监督是《空之境界》第五章《矛盾螺旋》以及《噬神者》的监督平尾隆之，角色设计是《迷糊餐厅》、《刀剑神域》的角色设计师足立慎吾。动画工作室CLAP负责动画制作。

      动画改编自日本漫画家杉谷庄吾在Pixiv上以“人間プラモ”之名创作的作品《最喜欢电影的POMPO小姐（日语：映画大好きポンポさん）》。这部漫画是一部免费公开的漫画。

      这部漫画曾在2017年8月发售单行本第一卷时，宣布动画化，但之后一直没有新消息公布。

      在2018年9月，漫画发售单行本第二卷时，角川曾播出过一部动画广告。这部动画广告就是由动画工作室CLAP负责制作。

剧场版动画《最喜欢电影的POMPO小姐》今年上映确定 资讯 第2张

剧场版动画《最喜欢电影的POMPO小姐》今年上映确定 资讯 第3张

故事简介：

      POMPO小姐以电影之都喵莱坞（ニャリウッド）为活动据点，拍摄着让所有人都觉得有趣的B级娱乐电影。某天POMPO小姐的助手“电影之虫” ジーン看到了POMPO小姐制作的新作脚本，被其细腻的内容感动。ジーン发表了热情的感想：“从心底里想要早点在电影院看到完成品！！”但是POMPO小姐却命令他：“这部电影要让你来拍。”ジーン开始了他第一次监督的挑战。另一方面憧憬着电影女演员进城的土妹子ナタリー也被POMPO小姐看出了潜力……


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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