TV版动画《隐瞒之事》内田真礼、逢田梨香子、加藤英美里等6名追加声优公布

周四（2月27日），TV版动画《隐瞒之事（日语：かくしごと）》在其官方网站公布了动画最新6名追加声优。这些声优配音的角色都是居住在动画主角后藤可久士家附近的邻居。





六条一子 cv 内田真礼



娜迪拉 cv 加藤英美里



马莉欧 cv 浪川大辅



千田奈留 cv 逢田梨香子



汐越羊 cv 古城门志帆



城路久美 cv 原由实



动画主要制作人员如下：



原作：久米田康治《隐瞒之事》

监督：村野佑太

系列构成、剧本：青岛崇

角色设计：山本周平

总作画监督：西冈夕树、远藤江美子、山本周平

道具设计：平田亮

美术监督：本田光平

美术设定：岩泽美翠

美术：草薙

色彩设计：野堀晴子

摄影监督：佐藤哲平

摄影：旭Production白石Studio

编辑：白石茜

音乐：桥本由香利

音响监督：纳谷僚介

音响制作：Studio Mausu

音乐制作：avex pictures

动画制作：亚细亚堂

制作：隐瞒之事制作委员会



动画主要声优如下：



后藤可久士 cv 高桥李依

后藤可久士 cv 神谷浩史

志治仰 cv 八代拓

芥子驱 cv 村濑步

笕亚美 cv 佐仓绫音

墨田罗砂 cv 安野希世乃

东御比奈 cv 本渡枫

古武知美亚 cv 小泽亚李

橘池莉子 cv 和气杏未

大和力郎 cv 小山力也

内木理佐 cv 沼倉愛美



动画播出时间如下：



东京MX 2020年4月2日起每周四24：00～

太阳电视台 2020年4月2日起每周四25：30～

BS日电视台 2020年4月2日起每周四23：30～

AT-X 2020年4月2日起每周四23：30～

dアニメストア 2020年4月2日起每周四24：00～

dTV 2020年4月2日起每周四24：00～



动画改编自久米田康治创作的同名漫画。在漫画中，身为父亲的后藤可久士，有一个绝对不想让正在读小学四年级的女儿知道的秘密，那就是，他是一名在周刊少年漫画杂志上连载有点下流的漫画的漫画家！但是这样的事情能够瞒下去吗？



2015年11月，久米田康治在讲谈社杂志《月刊少年Magazine》上刊登了四页漫画介绍。之后他在2015年12月于杂志上开始连载这部漫画。漫画单行本第十卷在去年11月15日发售。





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