动画《新樱花大战》4月3日播出

周三（2月26日），动画《新樱花大战（日语：新サクラ大戦 the Animation）》在其官方网站宣布，动画将从4月3日22：00起每周五在东京MX、4月3日23：30起每周五在BS11播出。



动画主要制作人员如下：



原作：广井王子、世嘉游戏

监督：小野学

副监督：今义和

系列构成：小野学、浦畑达彦

音乐：田中公平

音响监督：清水胜则

角色设计：工藤昌史、茶之原拓也、福岛达也

机械设计：明贵美加、铃木勘太、片贝文洋

动画制作：三次元



动画主要声优如下：



天宫樱 cv 佐仓绫音

东云初穗 cv 内田真礼

望月蓟 cv 山村响

安娜塔西亚·帕尔玛 cv 福原绫香

克拉丽丝 cv 早见沙织

神山诚十郎 cv 阿座上洋平

神崎堇 cv 富泽美智惠

克拉拉 cv 和多田美咲

蕾拉 cv 白石晴香

卡明斯基 cv 赤羽根健治



动画改编自游戏《新樱花大战》。游戏已经于2019年12月12日发售，平台是PS4，繁体中文版也会同步推出。游戏《新樱花大战》为3D动作冒险游戏，以架空年代“太正时代”的帝都东京为舞台，描写了“帝国华击团”对抗邪恶势力的故事，主要登场角色原案请到了《BLEACH》的作者久保带人担任，广井王子和田中公平两位系列的核心成员得以保留，参与过游戏《428 ～被封锁的涩谷》创作的イシイジロウ（石井二郎）负责游戏的剧本。



新游戏设定在太正29年，即游戏5代《樱花大战5 再见吾爱》故事结束12年后，地点是帝都东京。前代游戏里的主人公都不会在新游戏中出现，取而代之的是新一代的主角——新帝国华击团·花组。新一代的花组由队长神山诚十郎（CV 阿座上洋平）以及队员天宫樱（CV 佐仓绫音）、东云初穗（CV 内田真礼）、安娜塔西亚‧帕尔马（CV 福原绫香）、克菈莉丝（CV 早见沙织）和望月阿左美（CV 山村响）组成。



游戏《新樱花大战》推出了一部小说《新サクラ大戦 the Novel ~緋桜のころ》。这部小说由无义步执笔，于2019年11月19日发售。



2019年8月21日晚间，游戏《新樱花大战》在其官方推特宣布，游戏将推出漫画版。漫画版由创作过《剣光妃-日ノ国大帝國軍くれない一騎当千隊-》、《ぽんしゅ部！》的野口こゆり负责，已经从9月12日出版的集英社杂志《Young Jump》2019年第41期开始连载。





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