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TV版动画《社长战斗的时间到了》4月5日正式播出

资讯 musquall 2020年02月27日 11:05

      周三（2月26日），TV版动画《社长战斗的时间到了（日语：社長、バトルの時間です）》在其官方网站宣布，动画将从4月5日起在东京MX等电视台播出。具体播出时间如下：

AT-X　2020年4月5日起每周日23：30～
东京MX　2020年4月5日起每周日24：30～
KBS京都　2020年4月5日起每周日24：45～
太阳电视台　2020年4月5日起每周日25：00～
爱知电视台　2020年4月8日起每周三26：05～
BS日电视台　2020年4月6日起每周一24：00～

      官方网站还公布了一张新关键视觉图

TV版动画《社长战斗的时间到了》4月5日正式播出 资讯

动画主要制作人员如下：

原作：KADOKAWA、Deluxe Games、PREAPP PARTNERS
监督：池下博纪
系列・脚本：猪原健太
角色设计・总作画监督：渡边敬介
音乐：桥本由香利
动画制作：C2C
出品：「シャチバト！」製作委員会

动画主要声优如下：

凑 cv 堀江瞬
优托莉亚 cv 市之濑加那
阿卡莉 cv 和气杏未
真琴 cv 青山吉能
向导小姐 cv 堀江由衣
莱巴 cv 八代拓
芭露美 cv 上坂堇

      动画改编自智能手机游戏《社长战斗的时间到了（日语：社長、バトルの時間です）》。去年12月1日，游戏在其官方推特宣布，游戏已经确定进行动画化改编，动画预计在2020年播出。

      游戏《社长战斗的时间到了》是一款异世界策略角色扮演游戏。在游戏中，异次元的大门突然出现在天空中，无数的龙从门中走出。在游戏中，玩家扮演一名雇佣冒险者去充满宝藏和怪物的地下城中探险的公司的社长。社长可以招募或训练战士、魔法师、其实、猎人等职业的冒险者，并分配他们去战斗。

      游戏由角川、 Deluxe Games和Preapp Partners开发运营。游戏于2019年10月17日起在安卓和iOS平台上线。游戏采用道具收费模式。游戏也有许多大牌声优负责配音。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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