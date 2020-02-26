《继怪怪守护神》最新关键视觉图&宣传片解禁，追加声优公布

周二（2月25日），TV版动画《怪怪守护神（日语：つぐもも）》在其官方网站公布了动画第二季《继怪怪守护神（日语：継つぐもも）》的最新关键视觉图和宣传片。



最新关键视觉图





最新宣传片







动画官方网站还公布了两名动画的追加声优。汤浅枫将为貘梦（獏楽）配音，德井青空将为响华（響華）配音。貘梦是梦枕的付丧神，人型姿态是一个留着中分短发，有着丰满上围，穿着奇异风格服装的少女。她能运用自身力量，令自己和指定对象的精神踏进他人的梦境世界。兴趣是踏进并观察指定对象在现实和梦境的性格差异。由于人类睡眠作梦期间会残留部分灵魂在枕头上，所以她也热衷于搜集会作美满的梦的对象的枕头。她曾运用其能力帮助“烦恼咨询室”成员进入五十铃老师的梦境解决付丧鬼，事后因为窥探其梦境，得知其有着渴望异性的欲望，感到有趣之余向一也索取他的枕头，作为协助一行人的报酬。响华是横笛的付丧神。人型姿态是一个留着紫色翘短发的少女，个性机灵调皮，喜欢恶作剧，擅长吹奏横笛操作音波探查环境、攻击、防御。她原为盲人宽寿的爱笛，因为宽寿认为响华的笛音美妙，即便目盲者亦能见如花般的旋律音色，遂取其义赋与“响华”的名字。但后来辗转流落为强盗的杀人武器。因不愿被当成利用的道具而离开强盗，加入迷途之家，偕同其他三名激进派付丧神借着食用人类生命力获取灵力成为食人鬼。不满明人等人未能迅速杀害土地神取得石片，踏进菊理的领土将巡逻的黑耀重创成伤，后来在决战里对抗一也和桐叶，被一也和桐叶的招式震慑无法动弹，消耗过多灵力变回原型，被一也带回自家保管。

貘梦 cv 汤浅枫



响华 cv 德井青空



动画第二季将从2020年4月5日起播出，具体播出时间如下：



东京MX：2020年4月5日起每周日22:00～

BS富士：2020年4月7日起每周二24:00～

中京电视台：2020年4月11日每周六25:59～

AT-X：2020年4月5日起每周日21:30～



动画第一季共12集，于2017年4月播出。



动画第一季主要制作人员如下：



原作：滨田义一

监督、系列构成：仓谷凉一

角色设计、总作画监督：中原清隆

总作画监督：樱井正明

色彩设计：古川笃史

美术设定：越智博之

美术监督：田尻健一（Mukuo Studio）

音乐：高梨康治

音乐制作：PONY CANYON

音响监督：乡文裕贵

音响制作：NOIX

编辑：宇都宫正记

摄影监督：松田陵平

CGI：安田兼盛

动画制作：ZERO-G



动画第一季主要声优如下：



加贺见一也 cv 三瓶由布子

桐叶 cv 大空直美

菊理 cv 久保由利香

黑耀 cv 松井惠理子

近石千里 cv 芝崎典子

皇素直 cv 大地叶

铁虎 cv 大久保瑠美

加贺见霞 cv 竹达彩奈

加贺见奏歌／甲斐谷奏歌 cv 三石琴乃

白峰四郎 cv 国立幸

小山内治 cv 佐佐木诗帆

金山田栗 cv M・A・O

菊理媛命·旁白 cv 井上喜久子



1月22日对外发售的原作漫画单行本第24卷限定版赠送了一部OVA。



OVA制作人员：



原作：滨田义一

监督：仓谷凉一

角色设计：中原清隆

脚本・绘画背景・演出：仓谷凉一

色气动画师・总作画监督：安田好孝

美术监督：坂上裕文

音响监督：乡文裕贵

音乐：高梨康治

动画制作：ZERO-G

出品：东映Video



OVA声优：



加贺见一也 cv 三瓶由布子

桐叶 cv 大空直美

菊理 cv 久保由利香

黑耀 cv 松井惠理子

近石千里 cv 芝崎典子

皇素直 cv 大地叶

铁虎 cv 大久保瑠美



滨田义一于2007年10月于双叶社网络漫画杂志“COMIC SEED!”上开始连载漫画《怪怪守护神（日语：つぐもも）》，2008年8月时转移至双叶社网络漫画杂志“Web Comic High!”上连载，2013年5月起，漫画开始在双叶社杂志《月刊Afternoon》上连载。。滨田义一在正式开始连载前曾先行试画了以同人志的型态发行的PILOT版本《继百》。



故事简介：



“付丧神”－那是寄宿在人们漫长岁月中使用的器具或物品的思念所产生的…。

母亲所留下的遗物“樱花腰带”对一也来说，是片刻也不想离手的贵重物品，某日，突然受到了不可思议的物体的袭击，而在那时出现救了一也的，是腰带所幻化成的付丧神－桐叶！





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