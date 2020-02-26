TV版动画《彼得·格里尔与贤者的时间》公布主要声优与制作人员

周二（2月25日），TV版动画《彼得·格里尔与贤者的时间（日语：ピーター・グリルと賢者の時間）》在其官方网站公布了动画的主要声优与制作人员。



动画主要声优如下：





彼得·格里尔/ピーター・グリル cv 下野纮



卢维利亚·桑克托斯/ルヴェリア・サンクトゥス cv 二之宫唯



咪咪·阿尔帕卡斯/ミミ・アルパカス cv 竹达彩奈



丽萨·阿尔帕卡斯/リサ・アルパカス cv 山村响



比干·艾尔多丽艾尔/ビーガン・エルドリエル cv 上原明里



皮古利特潘切塔/ピグリット・パンチェッタ cv 千本木彩花



提姆·罗宾逊/ティム・ロビンソン cv 浅水健太朗，未公布图片



动画主要制作人员如下：



监督：辰美

脚本：毛利のら

角色设计：石毛るい

动画制作：ウルフズベイン



动画将从今年7月起在东京MX播出。



动画改编自桧山大辅的同名漫画《彼得·格里尔与贤者的时间》。这部漫画是一部奇幻作品。主角是号称“世界最强之人”的彼得·格里尔。他有个女友名叫卢维利亚，他愿意与之共度一生。卢维利亚依然相信小孩子是鹳送来的、所以从他们俩开始交往起两年后，他们俩做过的最亲密的事情也就是拉手。与此同时，为了能生下强大的后代，双胞胎女妖和女精灵也看上了彼得。为了维持卢维利亚的心灵，彼得不得不避免在卢维利亚面前作出任何诱惑或暧昧等会让她感到粗鲁的行为。



桧山大辅于2017年7月在双叶社杂志《漫画Action》开始连载这部漫画。双叶社在7月12日出版了这部漫画的单行本第四卷。杂志2019年11月刊宣布，桧山大辅的漫画《彼得·格里尔与贤者的时间》将被改编成TV版动画播出。





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