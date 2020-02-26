动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》最终季播出时间确定

周二（2月25日），TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争（日语：ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld）》在其官方网站宣布，动画最终季将从4月25日24：00（4月26日0：00）在东京MX等电视台正式播出。具体播出时间如下：



东京MX 2020年4月25日起每周六24：00～

枥木电视台 2020年4月25日起每周六24：00～

群马电视台 2020年4月25日起每周六24：00～

BS11 2020年4月25日起每周六24：00～

MBS 2020年4月25日起每周六26：08～

爱知电视台 2020年4月28日起每周二25：35～

AbemaTV 2020年4月25日起每周六24：00～地上波同时配信



动画最终季“Last Season”的最新宣传片







最终季的片头曲是由RenoNA演唱的《ANIMA》。



TV版动画《刀剑神域 Alicization 地下世界的战争》于今年10月12日起开始播出。TV版动画《刀剑神域 Alicization》于2018年10月在日本电视台播出。



动画主要制作人员如下：



原作：川原砾

原作插画、角色设计原案：abec

导演：小野学

角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也

助理导演：佐久间贵史

总作画监督：铃木豪、西口智也

道具设计：早川麻美、伊藤公规

怪物设计：河野敏弥

动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也

美术导演：小川友佳子、渡边佳人

美术设定：森冈贤一、谷内优穂

色彩设计：中野尚美

CG导演：云藤隆太

摄影导演：胁显太朗、林贤太

动作画面：大城丈宗

编辑：近藤勇二

音响导演：岩浪美和

效果：小山恭正

音响制作：ソニルード

音乐：梶浦由记

制作：EGG FIRM、Straight Edge

动画制作：A-1 Pictures

出品：SAO-A Project



动画主要声优如下：



桐人（桐谷和人） cv 松冈祯丞

亚丝娜（结城明日奈） cv 户松遥

爱丽丝 cv 茅野爱衣

尤吉欧 cv 岛崎信长



动画改编自川原礫小说《刀剑神域》的《Alicization篇》。这一篇章从小说单行本第9卷开始，一直至第18卷结束。





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