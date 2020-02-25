偶像组合22/7成员仓冈水巴宣布休业

周一（2月24日），二次元偶像企划22/7在其官方网站宣布，由于健康原因，偶像组合22/7成员仓冈水巴将开始休业。当其恢复健康，可以继续工作时，企划会再行公布。仓冈水巴在企划的同名动画中为主角河野都配音。



仓冈水巴已经有过多次身体不适。每一次，她都能顺利恢复。然而，她却没有完全康复。在和工作人员讨论后，仓冈水巴决定临时休业。



2月5日，组合的另一名成员高辻丽也宣布因健康原因临时休业。她是角色泷川美羽的声优。现在，该角色由西条和配音。



二次元偶像企划“22/7（ななぶんのにじゅうに）”由打造了AKB48、乃木坂46等人气女子偶像团体的制作人秋元康跨界与Aniplex、SONY唱片公司合作创立。



偶像组合22/7









TV版动画《22/7》将从1月11日开始播出。动画《22/7》的角色原案由细居美惠子、深崎暮人等8位绘师负责，主角的声优如下：



河野都 cv 仓冈水巴

斋藤妮可儿 cv 河濑诗

佐藤丽华 cv 帆风千春

立川绚香 cv 宫濑铃奈

泷川美羽 cv 西条和

户田纯 cv 海乃瑠璃

藤间樱 cv 天城莎莉

丸山茜 cv 白泽加奈惠



偶像组合22/7将为动画演唱片头曲《ムズイ》和片尾曲《空のエメラルド》。这两首歌于12月24日在东京Zepp DiverCity举办的偶像组合活动“Birthday Event 2019”上首次披露。这两首歌都将收录到组合的第五首单曲碟中，单曲碟计划在今年2月26日发售。



讲述动画未提到的故事的漫画《22/7+α》已经从1月12日起在漫画网站“Sunday Webry”连载，漫画由漫画家葛西尚作画。







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