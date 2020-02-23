动画《异兽魔都》千叶繁配音血达磨





TV版动画《异兽魔都（日语：ドロヘドロ）》公开了最新追加声优信息。血达磨由千叶繁配音。

血达磨是诞生于地狱的纯种恶魔，力量比一般恶魔强大，喜欢恶作剧，和烟颇为友好，会在一定限度内给予协助。

《异兽魔都》是日本漫画家林田球所著的青年漫画。漫画于1999年至2014年在小学馆杂志《月刊IKKI》上连载。2014年杂志休刊，漫画于2015年移籍到小学馆月刊《ヒバナ》，之后于2017年移籍至《月刊少年星期天》上继续连载。漫画于《月刊少年星期天》2018年10月刊完结。

故事简介：

故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中。人类居住在名为“洞穴”的城市中，而崇拜恶魔的魔法师则居住在“魔法师的世界”中。魔法师称人类为“废物”，人类则称魔法师为“怪物”，彼此仇视。魔法师利用自己的魔法制造出连通两个世界的“门”，以“洞穴”的人类作为练习魔法的实验品，而饱受其害的洞穴居民亦大肆反抗着魔法师。主人公开曼就是“洞穴”的魔法被害者之一，开曼因为魔法的缘故头部变成了蜥蜴，同时失去了一切记忆。然而开曼的身体却因此拥有魔法无效的免疫力。为了追寻记忆并恢复原来的长相，开曼与好友二阶堂开始了狩猎魔法师的行动。而“魔法师的世界”的杀手也出现在“洞穴”中，厮杀一触即发…………

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