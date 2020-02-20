俄罗斯花滑选手梅德韦杰娃将参与《美少女战士》冰上秀表演

俄罗斯知名花式滑冰选手 叶甫根尼婭 · 梅德韦杰娃除了花滑技术高超之外，个人非常喜欢日本动漫。她将参与《美少女战士》的冰上演出「美少女战士 Prism On Ice（美少女戦士セーラームーン Prism On Ice）」，并饰演女主角月野兔。

过去她曾以动漫作品作为参赛演出主题，还参与过游戏及动漫等广告演出。本次为《美少女战士》系列首度推出冰上演出，在发表会也发表了将参与演出的成员名单。





【制作团队】

原 作：武内直子

剧 本：平光琢也

编 舞：佐藤有香、ベンジー・シュウィマー（アシスタント）

音 乐：小坂明子、月蚀会议

企 划：EVIL LINE RECORDS

主 办：「美少女戦士セーラームーン Prism On Ice」製作委员会

製 作：IMG

【演员】

水手月亮／月野兔：叶甫根尼婭 · 梅德韦杰娃

水手水星／水野亚美：宫原知子

水手火星／火野丽：长洲未来

水手木星／木野真琴：阿丽莎·齐丝妮

水手金星／爱野美奈子：贝基·佈列斯维尔

燕尾服假面／地场卫：安德鲁·普杰

古舒达：贾森·布朗

积达：无良崇人

拿拉达：迪伦·莫斯科维奇

赛西达：桥本诚也

贝尔女王：坂槙眞三子

中野耀司、松村成、小林宏一、吉野晃平、河野有香、伊藤高菜

特别来宾出演：科特·布朗寧

特别出演：Queen Serenity：ANZA

【声音演出】

水手月亮／月野兔：三石琴乃

水手水星／水野亚美：金元寿子

水手火星／火野丽：佐藤利奈

水手木星／木野真琴：小清水亚美

水手金星／爱野美奈子：伊藤静



