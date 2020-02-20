动画《转生成女性向游戏只有毁灭END的坏人大小姐》最新宣传片播出，追加声优公布

周三（2月19日），TV版动画《转生成女性向游戏只有毁灭END的坏人大小姐（日语：乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…）》在其官方网站开始播出动画的最新宣传片。宣传片公布了动画的3名追加声优，并确定动画将从4月4日起播出。



最新宣传片







メアリ・ハント(玛莉‧杭特)将由冈咲美保配音，ソフィア・アスカルト（苏菲雅‧阿斯喀特）将由水濑祈配音，マリア・キャンベル（玛丽亚‧坎贝尔）将由早见纱织配音。





















玛莉‧杭特



幼年玛莉‧杭特



冈咲美保



苏菲雅‧阿斯喀特



幼年苏菲雅‧阿斯喀特



水濑祈



玛丽亚‧坎贝尔



早见纱织



官方网站还公布了动画最新关键视觉图。



动画主要制作人员如下：



原作：山口悟

人物原案：ひだかなみ

监督：井上圭介

系列构成：清水恵

人物设计：大岛美和

动画制作：SILVER LINK.



动画片头曲《乙女のルートはひとつじゃない！》由angela负责演唱。



动画主要声优如下：



卡塔莉娜‧库莱耶思 cv 内田真礼

吉奥多‧史提亚德 cv 苍井翔太（幼年期濑户麻沙美）

基斯‧库莱耶思 cv 柿原徹也（幼年期雨宫天）

亚兰‧史提亚德 cv 铃木达央（幼年期田村睦心）

尼可‧阿斯喀特 cv 松冈祯丞（幼年期M・A・O）

玛莉‧杭特 cv 冈咲美保

苏菲雅‧阿斯喀特 cv 水濑祈

玛丽亚‧坎贝尔 cv 早见纱织



动画改编自山口悟创作的网络小说。小说于2014年7月6日至2015年3月23日于“成为小说家吧”连载，后由一迅社发行，并继续出版文库版的后续故事。漫画版于一迅社杂志《漫画ZERO-SUM》2017年10月刊开始连载，负责作画的是小说的插画家ひだかなみ。外传漫画《转生成女性向游戏只有毁灭END的坏人大小姐 绝体绝命！破灭寸前篇》于一迅社漫画网站ゼロサムオンライン2019年11月1日起开始连载，作画者为nishi。外传描述主角卡塔莉娜于距游戏结局一年前才记起前世回忆的情况。



故事简介：



卡塔莉娜是公爵家独生女，任性娇纵的她八岁时摔跤跌破头，竟想起了自己前世是个因意外得年十七岁的普通高中生，更发现目前所在的世界，就是她前世玩过的女性向恋爱游戏“FORTUNE LOVER”的世界。在原本游戏中，反派“卡塔莉娜．库莱耶思”因为处处刁难平民女主角，最终结局不是流放国外就是死亡。发愿今生要安享天年的卡塔莉娜决定改写命运，拔除破灭旗帜。





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