人气声优宫野真守将为原创动画《星合之空》演唱新片尾曲

周日（2月16日），原创TV版动画《星合之空（日语：星合の空）》在其官方网站宣布，人气声优宫野真守将为动画演唱新片尾曲。这首歌也是宫野真守的第19首单曲，也是他最新的一首单曲。



这首单曲以及宫野真守个人演唱会的蓝光以及DVD《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019 〜BLAZING!〜》都将会在4月22日发售。



宫野真守也为动画中的角色茂吉要配音。



动画已经于2019年10月起在TBS、BS-TBS首播。



这部动画是由曾出品过《Code Geass 亡国的阿基德》、《天空之艾斯嘉科尼》的赤根和树担任原作、剧本和监督的原创动画。动画讲述了在即将废社的男子中学软式网球部中，怀抱各种心思的少年们透过软式网球这项运动而逐渐成长的青春故事。监督赤根和树表示想要通过这部作品来表达现代社会中依然有许多人为了生活苦恼，特别是青春期的孩子们的痛苦。



动画主要制作人员如下：



监督、系列构成、脚本：赤根和树

角色原案：いつか

角色设计、动画导演：高桥裕一

场面设计：竹下美纪

美术监督：志和史织

音响监督：明田川仁

音响制作：MAGIC CAPSULE

音乐：Flying DOG

动画制作：8bit



动画主要声优如下：



桂木真己 cv 花江夏树

新城柊真 cv 畠中祐

雨野树 cv 松冈祯丞

布津凛太朗 cv 佐藤元

曽我翅 cv 丰永利行

竹之内晋吾 cv 佐藤圭辅

月之濑直央 cv 小林裕介

石上太洋 cv 天崎滉平

飞鸟悠汰 cv 山谷祥生

御杖夏南子 cv 峰田茉优

高田希唯 cv 松田飒水

雨野奈美惠 cv 夏川椎菜

春日绢代 cv 坂本真绫

村上拓人 cv 古川慎

樱井隆幸 cv 樱井孝宏

室生樱 cv 甲斐田裕子

新城凉真 cv 松风雅也

柊真之母 cv 柚木凉香

桂木绫 cv 名冢佳织

京终健二 cv 中井和哉





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